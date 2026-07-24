Os ingressos solidários para a Festa do Peão de Piracicaba 2026 já podem ser trocados no Fundo Social de Solidariedade e no Teatro São José. A ação beneficia famílias em situação de vulnerabilidade e entidades assistenciais do município por meio da arrecadação de alimentos e fraldas infantis.
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As trocas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e os ingressos são disponibilizados conforme a capacidade de cada dia de evento. Para participar, é necessário realizar a troca antecipadamente.
Cada pacote de fralda infantil dá direito a dois ingressos, enquanto a doação de 2 quilos de arroz ou 2 quilos de feijão garante um ingresso.
A iniciativa é fruto da parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e a organização da Festa do Peão, reforçando o caráter social do evento ao transformar as doações em apoio para quem mais precisa.
A edição 2026 da Festa do Peão será realizada entre os dias 11 e 22 de agosto, no Parque Unileste, e terá uma programação com grandes atrações musicais, entre elas Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Pedro Sampaio, Bruno & Marrone, Ícaro e Gilmar, Elis Justi e Frei Gilson.
Pontos de troca dos ingressos solidários:
Fundo Social de Solidariedade
Av. dos Marins, 100 – Glebas Califórnia (ao lado da Escola Ilda Jenny)
Teatro São José
Rua São José, 799 – Centro
Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99853-9823.