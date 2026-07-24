Os ingressos solidários para a Festa do Peão de Piracicaba 2026 já podem ser trocados no Fundo Social de Solidariedade e no Teatro São José. A ação beneficia famílias em situação de vulnerabilidade e entidades assistenciais do município por meio da arrecadação de alimentos e fraldas infantis.

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As trocas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e os ingressos são disponibilizados conforme a capacidade de cada dia de evento. Para participar, é necessário realizar a troca antecipadamente.