Na categoria kata cadete, destinada a atletas de 14 e 15 anos, Valentina fez uma campanha consistente e superou outras 12 competidoras para conquistar a medalha de ouro entre 13 participantes.

A atleta piracicabana Valentina Carvalho brilhou na etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê 2026, disputada entre os dias 15 e 19 de julho, em Cuiabá (MT). Representando a equipe Sportway/Dojokai e a cidade de Piracicaba, ela conquistou duas medalhas e confirmou presença na fase final da competição.

Já na disputa do kumite cadete até 61 quilos, também voltada para atletas de 14 e 15 anos, a piracicabana voltou ao pódio ao conquistar a medalha de prata, encerrando a competição na segunda colocação entre nove atletas.

Com os resultados obtidos em Cuiabá, Valentina garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê 2026, que será realizada entre os dias 24 e 29 de novembro, em Londrina (PR).

O desempenho reforça o bom momento da atleta e destaca o trabalho desenvolvido pela equipe Sportway/Dojokai, que segue representando Piracicaba em competições de nível nacional.