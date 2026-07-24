A Prefeitura de Piracicaba deu mais um passo para ampliar a qualidade da infraestrutura viária da cidade. A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos homologou a licitação para o recapeamento asfáltico de nove vias localizadas nos bairros Bongue, Vila Rezende e Vila Independência.
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O pacote contempla a avenida Investigador Lucídio Leite, no Bongue; a avenida Limeira e a rua José Soledade, na Vila Rezende; as ruas Pedro Chiarini, Marconi e Professor José Benedito de Camargo, na Vila Independência; além da rua Barão de Piracicamirim, no trecho entre a avenida Independência e o final da via.
Além da renovação do pavimento, o projeto prevê melhorias no sistema de drenagem. Nas ruas do Trabalho e Bela Vista serão executados serviços específicos de drenagem. Já nas demais vias, estão previstas adequações no sistema existente, instalação de tubulações, construção de bocas de lobo, fresagem e recapeamento.
A empresa RJ das Neves Obras Ltda. venceu a Concorrência Eletrônica nº 07/2026 com proposta de R$ 2,725 milhões. Com a homologação do processo, a próxima etapa será a assinatura do contrato e, posteriormente, a emissão da ordem de serviço para o início das obras.
As intervenções integram o programa de melhorias da malha viária do município. Desde 2025, Piracicaba já recapeou 128 quilômetros de ruas e avenidas, totalizando 106 vias revitalizadas em diferentes regiões da cidade.