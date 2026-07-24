A Prefeitura de Piracicaba deu mais um passo para ampliar a qualidade da infraestrutura viária da cidade. A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos homologou a licitação para o recapeamento asfáltico de nove vias localizadas nos bairros Bongue, Vila Rezende e Vila Independência.

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O pacote contempla a avenida Investigador Lucídio Leite, no Bongue; a avenida Limeira e a rua José Soledade, na Vila Rezende; as ruas Pedro Chiarini, Marconi e Professor José Benedito de Camargo, na Vila Independência; além da rua Barão de Piracicamirim, no trecho entre a avenida Independência e o final da via.