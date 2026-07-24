A Praça José Bonifácio será palco da 8ª edição do Festival Gastronômico de Piracicaba, Comida na Rua, que acontece nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Com entrada gratuita, o evento abre a programação comemorativa pelos 259 anos de Piracicaba e promete reunir sabores variados, música e lazer no coração da cidade.
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Ao todo, 32 estabelecimentos gastronômicos participarão do festival, oferecendo mais de 80 opções de pratos, entre receitas salgadas, doces, vegetarianas e veganas. O cardápio inclui desde hambúrgueres, pizzas, massas, carnes e comida japonesa até especialidades como torresmo de rolo, casquinha de siri, pad thai, risotos, brisket, ceviche e empanadas.
Para quem prefere sobremesas, o festival contará com brownies, alfajores, pães de mel, choux de pistache, sorvetes artesanais e opções sem açúcar, sem lactose e sem glúten. Também haverá cervejas artesanais, drinks, cafés, sucos naturais e chocolate quente.
PARTICIPANTES
Os selecionados na categoria alimentação foram: Avvi, Bárbaro Hamburgueria, Delicato Bistrô, Empanaderia La Ninha, Estaiada Beira Rio, Fogaria Steak House, Jardim de Gaudí, #Kibedohassib, Lá do Divino, Maeh, Matilha Vegan Food, Meat Steak House, Monte Sul Sushi, Seu Arantes Botequim, Small Smash Burger, Smoker Barbecue, The Pizza Map, Umami Cozinha Asiática, Vado Mirante.
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a diversidade do cardápio evidencia a riqueza gastronômica de Piracicaba, reunindo influências de diferentes culturas e opções para todos os públicos.
PREÇOS
Os pratos da categoria gastronomia terão preços entre R$ 20 e R$ 45. Já as cervejas artesanais custarão entre R$ 13 e R$ 30, incluindo obrigatoriamente uma Pilsen no valor de R$ 13, enquanto os produtos comercializados nas categorias bikes, carrinhos e balcões terão valores entre R$ 15 e R$ 35.
Além da gastronomia, o público poderá aproveitar uma programação com atrações musicais durante os três dias de evento.
SERVIÇOS
8º Festival Gastronômico de Piracicaba, Comida na Rua. Dias: 31/07, sexta-feira, das 18h às 22h; 1/08, sábado, das 11h às 22h, e 2/08, domingo, das 11h às 20h, na Praça José Bonifácio. Mais informações: (19) 3403-2648.