A Praça José Bonifácio será palco da 8ª edição do Festival Gastronômico de Piracicaba, Comida na Rua, que acontece nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Com entrada gratuita, o evento abre a programação comemorativa pelos 259 anos de Piracicaba e promete reunir sabores variados, música e lazer no coração da cidade.

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Ao todo, 32 estabelecimentos gastronômicos participarão do festival, oferecendo mais de 80 opções de pratos, entre receitas salgadas, doces, vegetarianas e veganas. O cardápio inclui desde hambúrgueres, pizzas, massas, carnes e comida japonesa até especialidades como torresmo de rolo, casquinha de siri, pad thai, risotos, brisket, ceviche e empanadas.