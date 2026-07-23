A adrenalina e a nostalgia vão tomar conta da Avenida dos Marins no próximo dia 8 de agosto. A partir das 10h, Piracicaba recebe a 14ª edição do GP de Carrinho de Rolimã, um dos eventos mais tradicionais e divertidos das comemorações pelo municípios da região. O público poderá acompanhar gratuitamente as descidas, que prometem emoção e velocidade.
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A competição será realizada em frente ao Carrefour, no bairro Jupiá, e deve reunir mais de 100 competidores vindos de diferentes municípios da região. A organização, como sempre acontece, é da equipe Kapiras. O público poderá acompanhar gratuitamente as descidas, que prometem emoção, velocidade e muita criatividade na construção dos carrinhos.
O evento contará com categorias para crianças e adultos, incentivando a participação de famílias e apaixonados pelo tradicional carrinho de rolimã. Além da disputa esportiva, a iniciativa busca resgatar uma brincadeira que marcou gerações, aproximando diferentes idades em um ambiente de lazer e confraternização.
A expectativa da organização é receber um grande público ao longo do dia, reforçando o GP de Carrinho de Rolimã como uma das atrações mais aguardadas da programação festiva do aniversário de Piracicaba.
Conheça a história do carrinho de rolimã
O carrinho de rolimã surgiu no Brasil como uma brincadeira popular entre as décadas de 1950 e 1970, quando crianças e adolescentes construíam seus próprios carrinhos com madeira e rolamentos (rolimãs) retirados de máquinas e veículos antigos. Sem motores, eles aproveitavam ruas em declive para descer guiando o carrinho por uma barra de direção ligada ao eixo dianteiro. Embora seja uma brincadeira nostálgica e divertida, a falta de freios eficientes exige o uso de equipamentos de proteção (como capacetes e joelheiras).
Com o passar do tempo, o brinquedo deixou de ser apenas uma diversão de rua e passou a inspirar competições e campeonatos em várias cidades do país. Hoje, eventos de carrinho de rolimã valorizam a criatividade na construção dos veículos, a habilidade dos participantes e o caráter nostálgico da brincadeira, reunindo crianças, adultos e famílias.
Atualmente, o carrinho de rolimã é considerado um ícone da cultura popular brasileira e segue presente em festivais, gincanas e eventos comemorativos, preservando uma tradição que atravessa gerações.
Inscrições
As inscrições vão até o próximo dia 6. Mais informações: (19) 3374-4224 ou(19) 98724-8033. Os 100 primeiros inscritos terão direito à camiseta do evento.