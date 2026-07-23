A adrenalina e a nostalgia vão tomar conta da Avenida dos Marins no próximo dia 8 de agosto. A partir das 10h, Piracicaba recebe a 14ª edição do GP de Carrinho de Rolimã, um dos eventos mais tradicionais e divertidos das comemorações pelo municípios da região. O público poderá acompanhar gratuitamente as descidas, que prometem emoção e velocidade.

VEJA MAIS :

A competição será realizada em frente ao Carrefour, no bairro Jupiá, e deve reunir mais de 100 competidores vindos de diferentes municípios da região. A organização, como sempre acontece, é da equipe Kapiras. O público poderá acompanhar gratuitamente as descidas, que prometem emoção, velocidade e muita criatividade na construção dos carrinhos.