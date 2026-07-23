Piracicaba vai sediar, pela primeira vez, duas competições internacionais de rafting. O PanAmerican Rafting Championships 2026 (Campeonato Pan-Americano de Rafting 2026) e a última etapa da World Rafting Cup 2026 (Copa do Mundo de Rafting 2026) estão agendadas para novembro, no Rio Piracicaba, com a participação de aproximadamente 400 atletas de cerca de 35 países. Os dois eventos, que ocorrerão com apoio da Prefeitura, já constam no site oficial da WRF (World Rafting Federation), a Federação Mundial de Rafting, que é o órgão mundial que rege todos os aspectos do rafting esportivo.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Esportes, Roger Carneiro, a visibilidade e reconhecimento internacional que Piracicaba ganhará com a realização das competições são importantes para a área esportiva e, consequentemente, para a economia e desenvolvimento da cidade. “Estamos falando de eventos mundiais acontecendo no nosso rio. Competições com atletas de todas as partes do mundo. Isso é um catalisador de transformação, porque, por meio do esporte, o município será projetado no cenário internacional, fomentando o turismo e a economia local”, disse.

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