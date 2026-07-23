Piracicaba vai sediar, pela primeira vez, duas competições internacionais de rafting. O PanAmerican Rafting Championships 2026 (Campeonato Pan-Americano de Rafting 2026) e a última etapa da World Rafting Cup 2026 (Copa do Mundo de Rafting 2026) estão agendadas para novembro, no Rio Piracicaba, com a participação de aproximadamente 400 atletas de cerca de 35 países. Os dois eventos, que ocorrerão com apoio da Prefeitura, já constam no site oficial da WRF (World Rafting Federation), a Federação Mundial de Rafting, que é o órgão mundial que rege todos os aspectos do rafting esportivo.
De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Esportes, Roger Carneiro, a visibilidade e reconhecimento internacional que Piracicaba ganhará com a realização das competições são importantes para a área esportiva e, consequentemente, para a economia e desenvolvimento da cidade. “Estamos falando de eventos mundiais acontecendo no nosso rio. Competições com atletas de todas as partes do mundo. Isso é um catalisador de transformação, porque, por meio do esporte, o município será projetado no cenário internacional, fomentando o turismo e a economia local”, disse.
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Quem também destaca a relevância dos eventos é a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia. “Sabemos o quanto Piracicaba tem a ganhar com a realização dos campeonatos. E com certeza a nossa infraestrutura, abrangendo a rede hoteleira, além da gastronomia e diversidade turística, serão um diferencial na experiência dos turistas e visitantes que virão à cidade por conta dos eventos”, comentou.
A partir da próxima semana, equipes das Secretarias Municipais de Esportes e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos iniciam os trabalhos de preparação para a pista das competições, que é o rio Piracicaba, no trecho que compreende área acima da passarela pênsil até as proximidades do grande pátio do Engenho Central, totalizando cerca de 170 metros.
“Seguindo todas as regras e exigências estabelecidas pela federação, tanto no quesito técnico quanto no quesito ambiental para eventos desta proporção, com certeza teremos uma pista adequada para as competições, para que os atletas disputem com segurança e confiabilidade”, falou Roger Carneiro.
O piracicabano Thiago Diniz Barne Ganeo (mais conhecido como Chicão), presidente da Ascapi (Associação de Canoagem de Piracicaba) e integrante da seleção brasileira de rafting, além de campeão mundial, pan-americano e brasileiro do esporte, acompanha todo o processo de realização do Campeonato Pan-Americano e da Copa do Mundo de Rafting 2026 em Piracicaba.
“Participamos no começo do ano da Copa do Mundo de Rafting na França e sabemos do potencial que Piracicaba tem para sediar competições internacionais. O Campeonato Pan-Americano é um dos maiores eventos das águas da América e vamos mostrar ao mundo a beleza, a força e o potencial técnico do rio Piracicaba. Quem vive o rio, como eu vivo, sabe que preservar, cuidar e utilizar esse patrimônio de forma consciente é o que garante que ele continue sendo palco de grandes histórias”, afirmou.