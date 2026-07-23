A Prefeitura de Piracicaba suspendeu a licitação destinada à contratação da empresa que executaria a reforma da Praça José Bonifácio, no Centro da cidade. A decisão interrompe o andamento da concorrência eletrônica, que fazia parte do processo para viabilizar a revitalização de um dos mais tradicionais espaços públicos do município.

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O projeto prevê investimentos estimados em R$ 11,6 milhões e contempla uma série de melhorias, entre elas a substituição do piso por concreto drenante, restauração do coreto, implantação de playground e fonte interativa, reforma dos sanitários, modernização da iluminação e readequações no entorno da praça, incluindo mudanças nas vagas de estacionamento e na circulação de veículos.