A Prefeitura de Piracicaba suspendeu a licitação destinada à contratação da empresa que executaria a reforma da Praça José Bonifácio, no Centro da cidade. A decisão interrompe o andamento da concorrência eletrônica, que fazia parte do processo para viabilizar a revitalização de um dos mais tradicionais espaços públicos do município.
VEJA MAIS :
- Projeto prevê revitalização da Praça José Bonifácio, veja imagens
- Após cobrança, iluminação da Praça José Bonifácio é retomada
- Consulta pública discute reforma da praça José Bonifácio
O projeto prevê investimentos estimados em R$ 11,6 milhões e contempla uma série de melhorias, entre elas a substituição do piso por concreto drenante, restauração do coreto, implantação de playground e fonte interativa, reforma dos sanitários, modernização da iluminação e readequações no entorno da praça, incluindo mudanças nas vagas de estacionamento e na circulação de veículos.
Com a suspensão, o processo licitatório permanece paralisado até que a administração municipal publique uma nova decisão. Até o momento, a Prefeitura não informou uma nova data para a retomada da concorrência nem detalhou oficialmente os motivos que levaram à interrupção do certame.
A Praça José Bonifácio é considerada um dos principais cartões-postais de Piracicaba e concentra intensa circulação de moradores e visitantes, além de abrigar eventos culturais e religiosos ao longo do ano. A expectativa é que o processo seja retomado após as adequações necessárias, permitindo o avanço do projeto de revitalização.