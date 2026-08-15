A madrugada terminou em clima de medo no Jardim Glória, em Piracicaba, depois que uma sequência de tiros terminou com um homem morto dentro de um Volkswagen Voyage prata, na Rua Tomé de Souza.
A vítima foi encontrada no interior do veículo, atingida por vários disparos. O cenário deixado para trás levantou uma série de perguntas para os investigadores: quem estava com a vítima nos minutos anteriores ao crime, de onde partiram os tiros e por que ela foi escolhida como alvo?
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Moradores relataram o forte barulho dos disparos durante a madrugada. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem já sem vida.
A área foi imediatamente isolada para evitar que qualquer vestígio fosse perdido.
Cápsulas ficaram espalhadas pela via e o carro apresentava diversas marcas de tiros. A perícia examinou o veículo e o entorno em busca de impressões, trajetos dos disparos e outros elementos que possam ajudar a reconstruir a dinâmica da execução.
Agora, a investigação entra em uma corrida contra o tempo. Imagens de câmeras de segurança da região podem ser decisivas para descobrir se outro veículo acompanhou a vítima, se alguém permaneceu à espera no local ou se o crime ocorreu após uma perseguição.
Outro ponto que deverá ser esclarecido é se o homem já estava sendo seguido antes de chegar à Rua Tomé de Souza ou se foi atraído até o local.
A Polícia Civil também deverá levantar o histórico da vítima e seus últimos contatos para tentar encontrar a primeira pista concreta sobre a motivação do assassinato.
Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado e ninguém havia sido preso. O caso permanece sob investigação.