A madrugada terminou em clima de medo no Jardim Glória, em Piracicaba, depois que uma sequência de tiros terminou com um homem morto dentro de um Volkswagen Voyage prata, na Rua Tomé de Souza.

A vítima foi encontrada no interior do veículo, atingida por vários disparos. O cenário deixado para trás levantou uma série de perguntas para os investigadores: quem estava com a vítima nos minutos anteriores ao crime, de onde partiram os tiros e por que ela foi escolhida como alvo?

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