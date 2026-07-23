23 de julho de 2026
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REALEZA 2026

Rainha, Princesa e Madrinha da Festa do Peão são escolhidas

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Redes Sociais/@festadopeaodepiracicaba
Candidatas desfilaram no Garden Piracicaba durante a escolha da Realeza da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro.
Candidatas desfilaram no Garden Piracicaba durante a escolha da Realeza da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro.

A tradição sertaneja ganhou novas representantes em Piracicaba. Na última sexta-feira (17), 15 candidatas subiram à passarela do Garden Piracicaba para disputar os títulos de Rainha, Princesa e Madrinha da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba.

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O concurso reuniu beleza, elegância e muita emoção. As participantes foram avaliadas por cinco jurados nos quesitos postura, desenvoltura, oratória, simpatia e beleza, em uma noite marcada pelo brilho das candidatas e pelo clima de celebração que antecede a grande festa.

Luana Rafaela Rasmusen, 21 anos, assistente de Programação, conquistou o título de Rainha da Festa. O título de Princesa ficou com Carolini Tolentino, 22 anos, assistente administrativa. Mariana Lima Soares, 24 anos, especialista em marketing, foi eleita a Madrinha. Elas representam muito mais do que beleza. Carregam a tradição, a elegância, o carisma e a paixão pelo universo country.

A organização do concurso ficou por conta da Afetto Marketing, com coordenação de Regina Volpato, Julio Silva e Dieine Silva, responsáveis pela preparação e acompanhamento das candidatas durante todas as etapas.

A nova corte terá a missão de representar uma das maiores festas do calendário de eventos da cidade. A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, com realização da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

Com uma área de 70 mil metros quadrados, a estrutura da festa contará com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário, estacionamento e diferentes setores para o público, como arquibancada, pista, Arena Vip, Front Stage e Camarote Corporativo.

A segurança será reforçada com atuação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, equipe de segurança privada, brigadistas e sistema de monitoramento por câmeras. A expectativa é de mais uma edição marcada pela música, tradição e pelo encontro de milhares de visitantes em Piracicaba.

SHOWS

11/08 – Frei Gilson (entrada franca pista)

14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond

15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi

21/08 – Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar

22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca

Local

Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 - Piracicaba/SP.

Ingressos: https://www.tycket.com.br/festa-do-pe-o-piracicaba-2026.html

Informações: (19) 9 9623 3506 / @festadopeaodepiracicaba

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