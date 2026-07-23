O concurso reuniu beleza, elegância e muita emoção. As participantes foram avaliadas por cinco jurados nos quesitos postura, desenvoltura, oratória, simpatia e beleza, em uma noite marcada pelo brilho das candidatas e pelo clima de celebração que antecede a grande festa.

A tradição sertaneja ganhou novas representantes em Piracicaba. Na última sexta-feira (17), 15 candidatas subiram à passarela do Garden Piracicaba para disputar os títulos de Rainha, Princesa e Madrinha da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba.

Luana Rafaela Rasmusen, 21 anos, assistente de Programação, conquistou o título de Rainha da Festa. O título de Princesa ficou com Carolini Tolentino, 22 anos, assistente administrativa. Mariana Lima Soares, 24 anos, especialista em marketing, foi eleita a Madrinha. Elas representam muito mais do que beleza. Carregam a tradição, a elegância, o carisma e a paixão pelo universo country.

A organização do concurso ficou por conta da Afetto Marketing, com coordenação de Regina Volpato, Julio Silva e Dieine Silva, responsáveis pela preparação e acompanhamento das candidatas durante todas as etapas.

A nova corte terá a missão de representar uma das maiores festas do calendário de eventos da cidade. A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, com realização da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.