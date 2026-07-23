O fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, provoca alterações no clima de diferentes regiões do mundo. No Brasil, seus efeitos podem modificar os períodos de chuva e temperatura, fatores que influenciam diretamente a presença do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika.

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Com temperaturas mais elevadas, o ciclo de desenvolvimento do mosquito pode ser acelerado, aumentando a possibilidade de maior circulação do vetor em áreas onde já existe presença da espécie. A combinação entre calor e acúmulo de água parada cria um ambiente favorável para a reprodução.