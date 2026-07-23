O fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, provoca alterações no clima de diferentes regiões do mundo. No Brasil, seus efeitos podem modificar os períodos de chuva e temperatura, fatores que influenciam diretamente a presença do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika.
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Com temperaturas mais elevadas, o ciclo de desenvolvimento do mosquito pode ser acelerado, aumentando a possibilidade de maior circulação do vetor em áreas onde já existe presença da espécie. A combinação entre calor e acúmulo de água parada cria um ambiente favorável para a reprodução.
Dengue segue como preocupação no país
A dengue continua entre as principais doenças transmitidas por mosquitos no Brasil. O país registra historicamente aumento de casos em períodos mais quentes e chuvosos, quando há maior disponibilidade de criadouros para o Aedes aegypti.
Além da dengue, a chikungunya também exige atenção. A doença pode causar dores intensas nas articulações e, em alguns casos, provocar sintomas persistentes por meses ou até anos.
Condições climáticas e saúde pública
Pesquisadores apontam que os fenômenos climáticos não causam diretamente as doenças, mas podem criar condições que favorecem a transmissão. Por isso, o acompanhamento das variações do clima é considerado uma ferramenta importante para antecipar períodos de maior risco.
A prevenção continua ligada principalmente ao controle dos criadouros do mosquito. A eliminação de recipientes com água acumulada, como vasos, pneus, garrafas e caixas-d’água abertas, é uma das principais medidas para reduzir a proliferação.
Atenção aos sinais
Sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas na pele, dor atrás dos olhos e cansaço podem indicar dengue ou outras arboviroses. Em caso de suspeita, a recomendação é procurar atendimento de saúde para avaliação adequada.
Com a influência de fenômenos climáticos como o El Niño, especialistas reforçam que o monitoramento das condições ambientais e os cuidados individuais seguem sendo fundamentais para reduzir o impacto dessas doenças no país.