Na sexta-feira (24), a programação começa às 16h15 com o espetáculo circense gratuito Jerônimo Show, na Praça do Sesc. Às 20h, acontecem duas atrações: o show Charlie Brown Jr. – Acústico, com Marcão Britto e Thiago Castanho, no Ginásio, com ingressos a R$ 60, R$ 30 e R$ 18, e a abertura Pontos de Cultura como Transformação Social, no Teatro, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes.

No sábado (25), o Sesc recebe uma programação intensa com atividades gratuitas. Das 10h às 13h, acontecem o debate A Cultura Caipira e os Pontos de Cultura e a oficina Pintando Flores de Inverno em Copos de Vidro, que exige inscrição antecipada. À tarde, das 14h às 17h, o público poderá participar das oficinas Pintando Flores de Inverno em MDF (com inscrição) e Pintura com Grafismo Indígena (com distribuição de senhas), além da oficina infantil Bichos Brincalhões: Cutia Judite, das 14h às 16h. Às 16h, a Praça recebe o espetáculo circense Entre Truques e Poema, enquanto o Conecta+, voltado para jovens, acontece das 16h às 17h30.

No domingo (26), a programação começa com a vivência Amanhecer com Yoga, das 8h às 11h, no gramado da Esalq. Em seguida, das 11h às 14h, acontece a oficina Máscaras Geométricas: Animais Low Poly, com distribuição de senhas. À tarde, das 14h às 17h, o Ginásio recebe a atividade Bora Brincar, voltada para famílias. Às 16h, acontecem simultaneamente o Cortejo Cultural, saindo da Igreja de São Benedito em direção ao Largo dos Pescadores, e a exibição gratuita do filme Meu Bolo Favorito, no Teatro, com retirada de ingressos uma hora antes. Também no fim de semana, o Sesc recebe a Oficina de Maquiagem e Caracterização de Efeitos Especiais, da Semana de Cinema Leonardo Villar, no sábado e domingo, das 15h às 18h, mediante inscrição antecipada.