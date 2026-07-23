O último fim de semana de julho será repleto de opções para quem busca lazer, cultura e entretenimento em Piracicaba. O grande destaque é a estreia do CaiPira Rock Fest, que reúne grandes nomes do rock nacional em dois dias de shows gratuitos no Engenho Central. Além do festival, a cidade recebe eventos gastronômicos, espetáculos infantis, feira de artesanato, programação especial do Sesc e a Semana de Cinema Leonardo Villar. Para quem pretende esticar o passeio, Rio das Pedras e Americana também terão atrações gratuitas.
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CaiPira Rock Fest estreia com Plebe Rude, Noturnall e Drenna
O Engenho Central recebe, no sábado (25) e domingo (26), a primeira edição do CaiPira Rock Fest, novo festival dedicado ao rock em Piracicaba. A programação reúne bandas nacionais e artistas independentes, tendo como principais atrações Noturnall, no sábado, e Plebe Rude, no domingo. Também sobem ao palco Helloween Universe, Apostullus, Rebel Skull, Psico Ataque, Mother Cow, Tião e os Bravos, Deb And The Mentals e Drenna.
O evento é gratuito, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais. Os shows acontecem no Engenho Central, localizado na avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende. A programação completa com horários será divulgada pelos organizadores nos canais oficiais do festival.
Festival 1001 Sabores reúne gastronomia e cultura árabe
Entre sexta (24) e domingo (26), o Shopping Piracicaba recebe o Festival 1001 Sabores, que celebra a cultura e a gastronomia do Oriente Médio. O público encontrará mais de 40 expositores, pratos típicos, doces, mercado árabe, apresentações culturais, danças tradicionais, música ao vivo, espaço kids e estrutura pet friendly.
A entrada é gratuita. Na sexta-feira, o evento acontece das 17h às 22h; no sábado e domingo, das 11h às 22h. A programação será realizada no Shopping Piracicaba, na avenida Limeira, 722.
Espetáculo infantil gratuito leva circo e música ao Engenho
O Teatro Municipal Erotídes de Campos recebe, no domingo (26), às 16h, o espetáculo "Quiprocó de Cocó – Uma Receita Gourmet", da companhia Duo Dégua. A peça mistura palhaçaria, música ao vivo, acrobacias e malabarismos em uma história inspirada nas memórias afetivas da cozinha da avó da protagonista.
A apresentação faz parte do programa Diversão em Cena, tem classificação livre, é indicada para crianças a partir de 5 anos, conta com acessibilidade em Libras e possui entrada gratuita. O teatro fica no Parque do Engenho Central.
Semana de Cinema Leonardo Villar começa neste sábado
A 3ª Semana de Cinema Leonardo Villar inicia sua programação no sábado (25), com oficinas gratuitas de maquiagem e caracterização para efeitos especiais. As atividades continuam no domingo (26), sempre das 15h às 18h, no Sesc Piracicaba.
As oficinas são gratuitas, mas exigem inscrição antecipada pelo formulário disponível no Instagram do coletivo Cena 14. Caso existam vagas remanescentes, haverá participação por ordem de chegada.
Feira MovimentAr reúne artesanato, gastronomia e atrações culturais
A Estação da Paulista recebe, no domingo (26), das 9h às 17h, mais uma edição do MovimentAr – Artesanato na Paulista. O evento contará com cerca de 30 expositores de artesanato, agricultura familiar, gastronomia, atrações circenses, teatro, música e uma oficina gratuita de trança circular.
A entrada é gratuita. A programação acontece na Estação da Paulista, na avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580, sendo uma opção para toda a família durante o domingo.
Programação do Sesc reúne show, oficinas, cinema e atividades gratuitas
Na sexta-feira (24), a programação começa às 16h15 com o espetáculo circense gratuito Jerônimo Show, na Praça do Sesc. Às 20h, acontecem duas atrações: o show Charlie Brown Jr. – Acústico, com Marcão Britto e Thiago Castanho, no Ginásio, com ingressos a R$ 60, R$ 30 e R$ 18, e a abertura Pontos de Cultura como Transformação Social, no Teatro, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes.
No sábado (25), o Sesc recebe uma programação intensa com atividades gratuitas. Das 10h às 13h, acontecem o debate A Cultura Caipira e os Pontos de Cultura e a oficina Pintando Flores de Inverno em Copos de Vidro, que exige inscrição antecipada. À tarde, das 14h às 17h, o público poderá participar das oficinas Pintando Flores de Inverno em MDF (com inscrição) e Pintura com Grafismo Indígena (com distribuição de senhas), além da oficina infantil Bichos Brincalhões: Cutia Judite, das 14h às 16h. Às 16h, a Praça recebe o espetáculo circense Entre Truques e Poema, enquanto o Conecta+, voltado para jovens, acontece das 16h às 17h30.
No domingo (26), a programação começa com a vivência Amanhecer com Yoga, das 8h às 11h, no gramado da Esalq. Em seguida, das 11h às 14h, acontece a oficina Máscaras Geométricas: Animais Low Poly, com distribuição de senhas. À tarde, das 14h às 17h, o Ginásio recebe a atividade Bora Brincar, voltada para famílias. Às 16h, acontecem simultaneamente o Cortejo Cultural, saindo da Igreja de São Benedito em direção ao Largo dos Pescadores, e a exibição gratuita do filme Meu Bolo Favorito, no Teatro, com retirada de ingressos uma hora antes. Também no fim de semana, o Sesc recebe a Oficina de Maquiagem e Caracterização de Efeitos Especiais, da Semana de Cinema Leonardo Villar, no sábado e domingo, das 15h às 18h, mediante inscrição antecipada.
Encontro de carros antigos reúne até 300 veículos em Americana
Fechando a programação, Americana recebe, no domingo (26), das 10h às 14h, um grande encontro de carros antigos no estacionamento do Americana Shopping. A expectativa é reunir entre 250 e 300 veículos clássicos, nacionais e importados, além de mercado de antiguidades e exposição aberta ao público.
A entrada é gratuita. O estacionamento é pago conforme a tabela do shopping. Antes da exposição, os participantes realizam um comboio com saída às 8h, no km 34 da Rodovia dos Bandeirantes.
Rio das Pedras recebe espetáculo gratuito "Riso Show"
Também no sábado (25), às 19h30, Rio das Pedras recebe o espetáculo circense "Riso Show", da companhia MB Circo. A apresentação reúne palhaçaria, música, malabarismo e acrobacias em um show voltado para todas as idades.
A entrada é gratuita e o espetáculo acontece na Praça Matriz Concha Acústica, no Centro de Rio das Pedras. A apresentação possui classificação livre e acessibilidade em Libras.