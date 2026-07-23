A Academia Jovens Músicos está entre os finalistas do Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes 2026, uma das principais premiações culturais do estado. A instituição concorre na categoria Música com a série "Concertos pela Natureza", realizada no primeiro semestre de 2025 e escolhida por votação popular.

A cerimônia de premiação acontece na próxima terça-feira (29), às 19h, no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista, reunindo artistas, produtores e representantes do setor cultural.

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