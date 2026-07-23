A Academia Jovens Músicos está entre os finalistas do Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes 2026, uma das principais premiações culturais do estado. A instituição concorre na categoria Música com a série "Concertos pela Natureza", realizada no primeiro semestre de 2025 e escolhida por votação popular.
A cerimônia de premiação acontece na próxima terça-feira (29), às 19h, no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista, reunindo artistas, produtores e representantes do setor cultural.
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A série "Concertos pela Natureza" percorreu as cidades de Piracicaba, Campinas, Jundiaí e Santa Bárbara d'Oeste com apresentações gratuitas que combinaram música de concerto e conscientização ambiental. O projeto apresentou um repertório que reuniu obras da Música Popular Brasileira e da música erudita, acompanhado por projeções audiovisuais sobre preservação da natureza.
Entre os destaques da programação esteve a participação da cantora Jane Duboc, que interpretou clássicos da MPB ao lado da Orquestra Filarmônica Jovens Músicos. O violinista Cármelo de Los Santos também integrou a série e se apresentou com a orquestra, sob a regência do maestro Anderson de Oliveira, em um concerto com obras como As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi, e As Quatro Estações Portenhas, de Astor Piazzolla.
Esta é a segunda vez que a Academia Jovens Músicos chega à final do Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Para o maestro Anderson de Oliveira, coordenador da instituição e regente da Orquestra Filarmônica Jovens Músicos, a indicação representa o reconhecimento de um trabalho voltado à formação musical de crianças e jovens e à ampliação do acesso à cultura.
Com mais de 15 anos de atuação, a Academia Jovens Músicos oferece formação musical gratuita e desenvolve projetos culturais e educativos voltados à inclusão social e à democratização do acesso à música.
Além das apresentações presenciais, a série "Concertos pela Natureza" está disponível no canal da Academia Jovens Músicos no YouTube, onde já soma quase 54 mil visualizações. A divulgação dos vencedores do Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes 2026 será realizada no dia 29 de julho, durante cerimônia na capital paulista.