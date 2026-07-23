O atacante Endrick, um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro, foi anunciado como novo embaixador do UNICEF no Brasil. A escolha reconhece não apenas seu destaque nos gramados, mas também sua trajetória de superação e o potencial de inspirar crianças e adolescentes.
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Antes de alcançar o sucesso, Endrick enfrentou dificuldades financeiras com a família. Nascido em Taguatinga (DF), ele viu os pais passarem por momentos delicados para manter a casa e garantir que pudesse seguir treinando. Em entrevistas, o pai do jogador, Douglas Ramos, contou que chegou a enfrentar períodos de desemprego, enquanto a família precisou contar com a ajuda de parentes e amigos para seguir em frente. A mudança de vida começou quando Endrick ingressou nas categorias de base do Palmeiras, clube em que rapidamente chamou a atenção pelo talento. Ainda adolescente, tornou-se um dos principais destaques da equipe e conquistou títulos importantes, além de estrear no time profissional e ajudar o Verdão em campanhas vitoriosas.
O desempenho no futebol brasileiro abriu as portas para a Europa. Em 2024, Endrick se apresentou ao Real Madrid, da Espanha, clube com o qual assinou contrato após completar a maioridade. Assim, passou a integrar a Seleção Brasileira principal, consolidando-se como uma das promessas do país.
Agora, como embaixador do UNICEF, Endrick pretende usar sua história para incentivar crianças e jovens a acreditarem em seus sonhos e defenderem seus direitos. A organização destacou que sua trajetória, marcada por persistência e superação, reforça a importância de oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes possam desenvolver todo o seu potencial.
O atacante é casado com a influenciadora digital Gabriely Miranda (23), e estão à espera do primeiro filho. A novidade marca um novo capítulo na vida do casal, que oficializou a união recentemente e agora comemora a chegada do bebê.