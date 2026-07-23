O atacante Endrick, um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro, foi anunciado como novo embaixador do UNICEF no Brasil. A escolha reconhece não apenas seu destaque nos gramados, mas também sua trajetória de superação e o potencial de inspirar crianças e adolescentes.

VEJA MAIS :

Antes de alcançar o sucesso, Endrick enfrentou dificuldades financeiras com a família. Nascido em Taguatinga (DF), ele viu os pais passarem por momentos delicados para manter a casa e garantir que pudesse seguir treinando. Em entrevistas, o pai do jogador, Douglas Ramos, contou que chegou a enfrentar períodos de desemprego, enquanto a família precisou contar com a ajuda de parentes e amigos para seguir em frente. A mudança de vida começou quando Endrick ingressou nas categorias de base do Palmeiras, clube em que rapidamente chamou a atenção pelo talento. Ainda adolescente, tornou-se um dos principais destaques da equipe e conquistou títulos importantes, além de estrear no time profissional e ajudar o Verdão em campanhas vitoriosas.