A etapa deste sábado (25) da Mitsubishi Cup, em Santa Bárbara d'Oeste (SP), terá um destaque especial além da disputa nas pistas. A equipe Penélopes, formada por Luciana Bragante e Roberlena Moraes, volta à competição levando representatividade feminina ao maior Rally Raid monomarca das Américas.

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Única dupla feminina do campeonato, as competidoras de Valinhos (SP) chamam atenção não apenas pelo carro cor-de-rosa inspirado na personagem Penélope Charmosa, mas também pelo desempenho conquistado ao longo da temporada. Em 2026, a equipe já garantiu o terceiro lugar na Outlander Cup e a quinta colocação na Outlander Pro.