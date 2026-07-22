22 de julho de 2026
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Penélopes aceleram na Mitsubishi Cup em Santa Bárbara d'Oeste

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Luciana Bragante e Roberlena Moraes representam a única dupla feminina da Mitsubishi Cup e levam o carro rosa das Penélopes às pistas de Santa Bárbara d'Oeste.
Luciana Bragante e Roberlena Moraes representam a única dupla feminina da Mitsubishi Cup e levam o carro rosa das Penélopes às pistas de Santa Bárbara d'Oeste.

A etapa deste sábado (25) da Mitsubishi Cup, em Santa Bárbara d'Oeste (SP), terá um destaque especial além da disputa nas pistas. A equipe Penélopes, formada por Luciana Bragante e Roberlena Moraes, volta à competição levando representatividade feminina ao maior Rally Raid monomarca das Américas.

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Única dupla feminina do campeonato, as competidoras de Valinhos (SP) chamam atenção não apenas pelo carro cor-de-rosa inspirado na personagem Penélope Charmosa, mas também pelo desempenho conquistado ao longo da temporada. Em 2026, a equipe já garantiu o terceiro lugar na Outlander Cup e a quinta colocação na Outlander Pro.

As duas voltaram a competir juntas após 15 anos. Com passagens por provas de regularidade, caminhões e pelo tradicional Rally dos Sertões, elas transformam experiência em confiança a cada etapa.

Para Luciana, a determinação sempre falou mais alto. A piloto lembra que já enfrentou desafios extremos, como competir com o banco do carro quebrado e até disputar uma prova com febre alta. "Desistir nunca é uma opção", resume.

Roberlena destaca a evolução da parceria dentro do carro. Segundo ela, cada prova fortalece a sintonia entre piloto e navegadora e aumenta a confiança para buscar resultados ainda melhores.

As Penélopes contam com a estrutura do Faster Rally Team, equipe de Jundiaí que atua na Mitsubishi Cup há mais de duas décadas. O suporte técnico permite que a dupla mantenha o foco exclusivamente na competição.

Depois da etapa em Santa Bárbara d'Oeste, a Mitsubishi Cup ainda passará por Canitar, Limeira e Mogi Guaçu, cidades que retornam ao calendário da competição com percursos desafiadores para pilotos e navegadores. 

Com talento, persistência e muito entusiasmo, Luciana e Roberlena seguem acelerando e mostrando que, no rally, competência não tem gênero.

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