A contagem regressiva para a escolha da nova realeza da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já começou. Quinze candidatas seguem na disputa pelos títulos de Rainha, Princesa e Madrinha, representando a tradição, o carisma e a paixão pelo universo sertanejo que marcam um dos maiores rodeios do Estado de São Paulo.

As finalistas são: Leticia Breviglieri, Carolini Tolentino, Júlia Silva, Kamilly Mischiatti, Mariana L. Soares, Giulia de M. Braz, Camile Aquino, Hadassa Oliveira, Nayra Ananias, Emilly de Paula, Luana T. Rasmusen, Danadara N. S. Stenico, Paula D. V. Silva, Vitória R. Gonzalez e Maria C. Marchesin.

A decisão acontece no dia 17 de julho, durante o tradicional Baile da Rainha, no Garden Piracicaba. Os ingressos para a noite custam R$ 30, e o público poderá acompanhar de perto a escolha da nova corte em um evento que promete reunir glamour, emoção e música ao vivo. Na ocasião, serão anunciadas as representantes oficiais da festa, que terão a missão de divulgar o evento e representar a cultura sertaneja ao longo da edição de 2026.