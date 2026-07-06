A contagem regressiva para a escolha da nova realeza da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já começou. Quinze candidatas seguem na disputa pelos títulos de Rainha, Princesa e Madrinha, representando a tradição, o carisma e a paixão pelo universo sertanejo que marcam um dos maiores rodeios do Estado de São Paulo.
As finalistas são: Leticia Breviglieri, Carolini Tolentino, Júlia Silva, Kamilly Mischiatti, Mariana L. Soares, Giulia de M. Braz, Camile Aquino, Hadassa Oliveira, Nayra Ananias, Emilly de Paula, Luana T. Rasmusen, Danadara N. S. Stenico, Paula D. V. Silva, Vitória R. Gonzalez e Maria C. Marchesin.
A decisão acontece no dia 17 de julho, durante o tradicional Baile da Rainha, no Garden Piracicaba. Os ingressos para a noite custam R$ 30, e o público poderá acompanhar de perto a escolha da nova corte em um evento que promete reunir glamour, emoção e música ao vivo. Na ocasião, serão anunciadas as representantes oficiais da festa, que terão a missão de divulgar o evento e representar a cultura sertaneja ao longo da edição de 2026.
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Rodeio reúne grandes shows e benefício para assinantes
A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada entre 11 e 22 de agosto, no Unileste, com uma programação que mistura entretenimento, esporte e música. A abertura terá show de Frei Gilson, com entrada solidária gratuita no setor pista, seguida por apresentações de Natanzinho Lima, Vini Drumond, Gusttavo Lima, Elis Justi, Pedro Sampaio, Ícaro & Gilmar, Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca.
Além dos shows, o público poderá acompanhar montarias em touros e cavalos, provas dos três tambores e Team Penning, competições válidas pela Copa Rozeta. O espaço contará com praça de alimentação, diferentes setores para o público, estacionamento e um esquema reforçado de segurança com monitoramento por câmeras, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, brigadistas e segurança privada.
Os assinantes do Clube JP também terão uma vantagem especial para aproveitar a programação. Durante todos os dias da Festa do Peão, será concedido 50% de desconto nos ingressos do setor pista, oferecendo uma oportunidade para acompanhar de perto os shows, as competições e toda a programação do evento com economia.