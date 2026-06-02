02 de junho de 2026
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REALEZA DO RODEIO

Piracicaba abre inscrições para Rainha da Festa do Peão

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Mulheres de 18 a 30 anos que moram em Piracicaba há pelo menos um ano podem disputar a realeza do rodeio.
Mulheres de 18 a 30 anos que moram em Piracicaba há pelo menos um ano podem disputar a realeza do rodeio.

As inscrições para o concurso que vai eleger a corte da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já estão abertas. As interessadas têm até o dia 7 de junho para garantir participação na disputa que definirá a Rainha, a Princesa e a Madrinha do tradicional rodeio, marcado para agosto. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pela plataforma Sympla.

Podem participar mulheres com idade entre 18 e 30 anos que morem em Piracicaba há pelo menos 1 ano. As candidatas serão avaliadas em critérios como beleza, simpatia e desenvoltura, características que ajudarão a escolher as representantes oficiais do evento em 2026.

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Uma disputa que antecede a grande festa

O concurso será realizado em duas etapas. A primeira delas acontece no dia 27 de junho, às 19h30, no Pub Cevada Pura, quando as participantes passarão pela fase seletiva. As candidatas classificadas avançam para a final, marcada para o dia 17 de julho, às 21h30, no Garden Piracicaba.

Responsável pela organização do concurso, Regina Volpato conduz os trabalhos ao lado da equipe da agência Afetto MKT, formada por Grazi Chinelatto, Júlio Silva e Adriano Spolidoro. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e reforçar uma das tradições mais conhecidas do rodeio piracicabano.

Shows, esportes e tradição sertaneja

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada entre os dias 11 e 22 de agosto e promete reunir milhares de visitantes da cidade e da região. A programação musical terá início com o show de Frei Gilson, no dia 11, quando o setor pista contará com entrada solidária gratuita.

Na sequência, o palco receberá Natanzinho Lima e Vini Drumond no dia 14, Gusttavo Lima e Elis Justi no dia 15, Pedro Sampaio e a dupla Ícaro & Gilmar no dia 21. O encerramento, em 22 de agosto, ficará por conta de Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca.

Além dos shows, o público poderá acompanhar as tradicionais competições de montaria em touros e cavalos, as provas dos três tambores e o Team Penning, válidos pela Copa Rozeta. O evento será realizado em uma área de 70 mil metros quadrados, com praça de alimentação, palco universitário, palco camarote, estacionamento e diferentes setores para o público.

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