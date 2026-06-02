Podem participar mulheres com idade entre 18 e 30 anos que morem em Piracicaba há pelo menos 1 ano. As candidatas serão avaliadas em critérios como beleza, simpatia e desenvoltura, características que ajudarão a escolher as representantes oficiais do evento em 2026.

As inscrições para o concurso que vai eleger a corte da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já estão abertas. As interessadas têm até o dia 7 de junho para garantir participação na disputa que definirá a Rainha, a Princesa e a Madrinha do tradicional rodeio, marcado para agosto. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pela plataforma Sympla .

O concurso será realizado em duas etapas. A primeira delas acontece no dia 27 de junho, às 19h30, no Pub Cevada Pura, quando as participantes passarão pela fase seletiva. As candidatas classificadas avançam para a final, marcada para o dia 17 de julho, às 21h30, no Garden Piracicaba.

Responsável pela organização do concurso, Regina Volpato conduz os trabalhos ao lado da equipe da agência Afetto MKT, formada por Grazi Chinelatto, Júlio Silva e Adriano Spolidoro. A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e reforçar uma das tradições mais conhecidas do rodeio piracicabano.

Shows, esportes e tradição sertaneja

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada entre os dias 11 e 22 de agosto e promete reunir milhares de visitantes da cidade e da região. A programação musical terá início com o show de Frei Gilson, no dia 11, quando o setor pista contará com entrada solidária gratuita.