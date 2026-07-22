22 de julho de 2026
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EXORCISMO

Padre atuará como exorcista em 20 cidades do interior

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A Arquidiocese de Ribeirão Preto nomeou oficialmente o padre Kleber Tostes Pedro como exorcista para atender cerca de 20 cidades do interior paulista.
A Arquidiocese de Ribeirão Preto nomeou oficialmente o padre Kleber Tostes Pedro como exorcista para atender cerca de 20 cidades do interior paulista.

A Arquidiocese Metropolitana de Ribeirão Preto (SP) nomeou oficialmente o padre Kleber Tostes Pedro para exercer o ministério de exorcista, função autorizada pela Igreja Católica para a realização do chamado Exorcismo Maior. A decisão foi oficializada por decreto do arcebispo Dom Moacir Silva e abrange aproximadamente 20 municípios da região.

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A nomeação segue as normas da Igreja Católica, que determinam que esse tipo de rito só pode ser realizado por um sacerdote expressamente autorizado pelo bispo da diocese. O exorcista é responsável por analisar os casos encaminhados à Igreja e, quando necessário, conduzir o rito conforme as orientações previstas pelo Vaticano.

Padre Kleber Tostes Pedro, de 49 anos, foi ordenado sacerdote em 11/05/2003, e atualmente atua nas paróquias Jesus Misericordioso e Santa Edwiges, em Ribeirão Preto. A autorização para exercer o ministério foi concedida por tempo indeterminado. A nomeação foi assinada em 26/06/2026 e entrou em vigor na mesma data.

Apesar de despertar curiosidade e ser frequentemente retratado em filmes e séries, o exorcismo é considerado pela Igreja Católica um procedimento raro e excepcional. Antes que um rito seja autorizado, é realizado um criterioso processo de discernimento, que pode incluir acompanhamento pastoral e avaliações médicas e psicológicas para descartar causas clínicas ou transtornos de saúde mental.

Segundo a Arquidiocese, o objetivo da nomeação é atender às necessidades espirituais dos fiéis da região, oferecendo um sacerdote oficialmente designado para esse tipo de atendimento quando houver solicitação e após a análise de cada caso.

A Igreja reforça que o ministério do exorcista não substitui tratamentos médicos ou psicológicos e que os atendimentos seguem protocolos específicos, sempre buscando distinguir questões de saúde de situações que, na compreensão da fé católica, possam demandar assistência espiritual.

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