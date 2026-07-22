Moradores de Piracicaba e região poderão participar de um roteiro guiado gratuito pelo Cemitério da Saudade neste domingo (26), às 9h. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (23), a partir das 19h, e as vagas são limitadas a 80 participantes. O passeio apresenta a história de personalidades que ajudaram a construir o município e busca aproximar o público do patrimônio histórico e cultural da cidade. A atividade será conduzida por historiadores, guia de turismo e contará com intervenções de atores da Cia. Metamorfose de Teatro.
Ao longo do percurso, os participantes conhecerão curiosidades sobre nomes importantes da história de Piracicaba, como Ditinha Penezzi, primeira vereadora eleita por voto direto no município; o compositor Erotides de Campos, cuja sepultura abriga uma rara máscara mortuária; o personagem folclórico Nhô Lica, conhecido por sua coleção de pedras; e o pintor Almeida Júnior, um dos principais artistas brasileiros do século XIX.
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Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a proposta é oferecer uma nova perspectiva sobre o Cemitério da Saudade, valorizando sua importância histórica, artística e cultural por meio da educação patrimonial. As histórias serão apresentadas pelos historiadores Paulo Renato Tot Pinto e Maurício Beraldo, autores do livro Somos Todos Iguais, que reúne informações e resgata a memória do Cemitério da Saudade, inaugurado oficialmente em 2 de dezembro de 1872. A condução do grupo ficará a cargo do guia de turismo Otacilio Júnior.
Os organizadores sugerem, de forma voluntária, a doação de shampoo ou condicionador, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba. Para participar, a recomendação é utilizar calçados fechados e roupas confortáveis, preferencialmente calça, por se tratar de um percurso realizado a pé. Em caso de chuva, o roteiro será remarcado, com comunicado pelas redes sociais da Secretaria de Turismo.
As inscrições devem ser feitas a partir das 19h desta quinta-feira (23), por meio deste link. O roteiro acontece no domingo (26), às 9h, no Cemitério da Saudade, localizado na Avenida Piracicamirim, 2.201, em Piracicaba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3403-2648.