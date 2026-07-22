Moradores de Piracicaba e região poderão participar de um roteiro guiado gratuito pelo Cemitério da Saudade neste domingo (26), às 9h. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (23), a partir das 19h, e as vagas são limitadas a 80 participantes. O passeio apresenta a história de personalidades que ajudaram a construir o município e busca aproximar o público do patrimônio histórico e cultural da cidade. A atividade será conduzida por historiadores, guia de turismo e contará com intervenções de atores da Cia. Metamorfose de Teatro.

Ao longo do percurso, os participantes conhecerão curiosidades sobre nomes importantes da história de Piracicaba, como Ditinha Penezzi, primeira vereadora eleita por voto direto no município; o compositor Erotides de Campos, cuja sepultura abriga uma rara máscara mortuária; o personagem folclórico Nhô Lica, conhecido por sua coleção de pedras; e o pintor Almeida Júnior, um dos principais artistas brasileiros do século XIX.

VEJA MAIS: