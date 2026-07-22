Até o fim de julho, a primeira mensalidade custa R$ 49 com a utilização do cupom PIRA (ou R$ 90 sem o cupom). Após esse período, as mensalidades permanecem com valor fixo de R$ 99, tanto para cursos de graduação quanto de pós-graduação, nas modalidades híbrida e 100% EAD. As aulas têm início em agosto, e as empresas associadas à Acipi contam com descontos adicionais, benefício que também é estendido aos colaboradores e dependentes.

Moradores de Piracicaba e região que desejam iniciar uma graduação ou pós-graduação no segundo semestre já podem se inscrever nos cursos oferecidos pela Escola de Negócios da Acipi, polo da Faculdade do Comércio (FAC). A instituição está com vagas abertas para diferentes áreas de formação e oferece condições promocionais para novos alunos.

Na graduação, os interessados podem escolher entre o bacharelado em Ciências Contábeis, com duração de oito semestres, e cursos tecnólogos com formação entre quatro e cinco semestres. O portfólio inclui Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Logística, Gestão de Marketing, Gestão de Recursos Humanos, Comércio Exterior, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet e Gestão com ênfase em Materiais de Construção.

Já a pós-graduação reúne especializações voltadas às áreas de gestão, finanças, inovação, logística, marketing digital, liderança, inteligência de negócios, comércio exterior, transformação digital e desenvolvimento organizacional, entre outras. Os cursos são oferecidos na modalidade de ensino a distância, permitindo que os estudantes conciliem os estudos com a rotina profissional. No caso da graduação híbrida, parte da carga horária é composta por atividades presenciais, incluindo provas, aulas ao vivo e projetos práticos.

Segundo o vice-presidente da Acipi e responsável pela Escola de Negócios – Polo FAC, Jorge Aversa Junior, a proposta é ampliar o acesso à qualificação profissional e preparar os alunos para as demandas atuais do mercado de trabalho. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (19) 97147-9611 ou no site da Escola de Negócios Acipi.