Quem deseja ampliar a família com um amigo de quatro patas terá uma boa oportunidade neste sábado (25). Das 10h às 14h, será realizada uma feira de adoção de animais na Avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas, em Piracicaba.
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A ação reúne cães que aguardam por um novo lar e tem como objetivo incentivar a adoção responsável. Entre os animais que estarão disponíveis estão os cães Duque, Duquesa, Bento, Natalino, Cidinha, Robinho e Magali, todos à espera de uma família que possa oferecer carinho, cuidado e um lar definitivo.
Além de proporcionar uma nova chance aos animais resgatados, a adoção representa a oportunidade de ganhar um companheiro fiel. Os organizadores convidam a população a conhecer os cães e reforçam que adotar é um gesto de amor capaz de transformar vidas — tanto a dos animais quanto a de quem decide abrir as portas de casa para um novo amigo.