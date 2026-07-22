Quem deseja ampliar a família com um amigo de quatro patas terá uma boa oportunidade neste sábado (25). Das 10h às 14h, será realizada uma feira de adoção de animais na Avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas, em Piracicaba.

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A ação reúne cães que aguardam por um novo lar e tem como objetivo incentivar a adoção responsável. Entre os animais que estarão disponíveis estão os cães Duque, Duquesa, Bento, Natalino, Cidinha, Robinho e Magali, todos à espera de uma família que possa oferecer carinho, cuidado e um lar definitivo.