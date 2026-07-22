Moradores do bairro Jardim Elite, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Rua Albânia. Segundo os relatos, a via apresenta desníveis provocados por remendos realizados anteriormente no asfalto, além de buracos que vêm se formando em diferentes trechos.

De acordo com os moradores, os problemas se intensificaram nas últimas semanas. Eles afirmam que os desníveis existentes no pavimento e o surgimento de novos buracos têm dificultado a circulação de veículos, principalmente em horários de maior movimento. Os motoristas relatam que, para evitar danos aos automóveis, precisam reduzir a velocidade ou desviar dos pontos mais comprometidos da pista.

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