Moradores do bairro Jardim Elite, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Rua Albânia. Segundo os relatos, a via apresenta desníveis provocados por remendos realizados anteriormente no asfalto, além de buracos que vêm se formando em diferentes trechos.
De acordo com os moradores, os problemas se intensificaram nas últimas semanas. Eles afirmam que os desníveis existentes no pavimento e o surgimento de novos buracos têm dificultado a circulação de veículos, principalmente em horários de maior movimento. Os motoristas relatam que, para evitar danos aos automóveis, precisam reduzir a velocidade ou desviar dos pontos mais comprometidos da pista.
Saiba mais:
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local e constatou os problemas relatados pelos moradores. Durante a visita, foi possível verificar remendos antigos no asfalto que deixaram a via com desníveis, além de diversos buracos distribuídos ao longo da Rua Albânia. Em alguns pontos, o desgaste da pavimentação ocupa parte da faixa de rolamento, obrigando os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho.
Segundo os moradores, a situação tem causado transtornos diários, especialmente para quem utiliza a rua como acesso ao bairro. Eles afirmam que, com o passar dos dias, os buracos aumentam de tamanho, ampliando o risco de danos aos veículos e comprometendo a fluidez do trânsito no local.
Ainda conforme os relatos, uma solicitação para reparo já foi registrada por meio do serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba. No entanto, até o momento, os moradores informam que não receberam retorno sobre o pedido nem uma previsão para a realização dos serviços de manutenção.
Os moradores esperam que a via receba intervenções para recuperar as condições do pavimento e evitar que os problemas se agravem, principalmente durante o período de chuvas, quando a tendência é de aumento do desgaste do asfalto.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que será enviado um fiscal até o endereço citado e, e se for de competência da Pasta, será incluído na programação de serviços".
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