Piracicaba entra no clima das festas julinas neste sábado (25) com a tradicional Festa Julina do Seinenkai, promovida pelo Clube Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba. O evento acontece das 18h30 às 23h, na Sede Campestre do Nipo Piracicaba (Estr. José Francisco Perez Gonzalez, 2881), reunindo gastronomia típica, brincadeiras, música ao vivo e um bingo com diversos prêmios.
Os ingressos custam R$ 10 e já incluem uma cartela para o bingo. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita. A expectativa da organização é reunir famílias, amigos e moradores da região em uma noite de confraternização e diversão.
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Entre as atrações confirmadas está o cantor João Paulo, filho de Craveiro, da tradicional dupla sertaneja Craveiro & Cravinho. O show está previsto para começar às 20h e promete animar o público com sucessos do sertanejo em clima de arraiá. Outro destaque da programação é o bingo, que terá prêmios como um patinete elétrico, uma Air Fryer Alexia, vouchers e outros brindes. Como a cartela já está inclusa no valor do ingresso, todos os participantes poderão concorrer aos sorteios.
Além disso, a festa contará com barracas de comidas típicas, quadrilha, brincadeiras e outras atividades voltadas para todas as idades, mantendo viva uma das tradições mais populares desta época do ano.
Tradição da comunidade nipo-brasileira
O evento é organizado pelo Seinenkai, departamento de jovens do Nipo Piracicaba, responsável por promover atividades que fortalecem a integração entre gerações e incentivam a preservação da cultura japonesa no município.
Fundado há mais de seis décadas, o Clube Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba é uma das entidades mais tradicionais da cidade. Ao longo do ano, realiza eventos esportivos, culturais e gastronômicos que aproximam a comunidade japonesa da população em geral, além de incentivar a participação dos jovens na continuidade dessas tradições.
A Festa Julina será realizada na Sede Campestre do Nipo Piracicaba, localizada na Estrada José Francisco Perez Gonzalez, nº 2.881. A organização também disponibiliza a compra antecipada dos ingressos por meio das redes sociais e atendimento via direct pelo Instagram @seinenkai_piracicaba.