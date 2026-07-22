22 de julho de 2026
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ACIDENTE

Carro derruba postes e bloqueia Avenida Rio das Pedras

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: EPTV
Três postes foram derrubados após um carro atingir as estruturas na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba.
Três postes foram derrubados após um carro atingir as estruturas na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba.

Um acidente envolvendo um carro causou a queda de três postes e deixou um trecho da Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba, bloqueado na manhã desta quarta-feira (22). A interdição ocorre nos dois sentidos da via e provoca alterações no trânsito da região.

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De acordo com informações da CPFL Paulista, os postes atingidos foram isolados e equipes trabalham para normalizar o fornecimento de energia. A previsão é que a iluminação seja restabelecida até o fim da manhã, por volta das 12h.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A vítima do acidente foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Piracicaba. O estado de saúde não foi informado.

Trecho Bloqueado

Enquanto o bloqueio permanece, motoristas que seguem do Centro em direção ao bairro Cecap devem utilizar a Avenida Pompéia como rota alternativa.

A orientação é que os condutores evitem o trecho e redobrem a atenção ao circular pela região até a liberação completa da via.

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