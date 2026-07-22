Um acidente envolvendo um carro causou a queda de três postes e deixou um trecho da Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba, bloqueado na manhã desta quarta-feira (22). A interdição ocorre nos dois sentidos da via e provoca alterações no trânsito da região.
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De acordo com informações da CPFL Paulista, os postes atingidos foram isolados e equipes trabalham para normalizar o fornecimento de energia. A previsão é que a iluminação seja restabelecida até o fim da manhã, por volta das 12h.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A vítima do acidente foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Piracicaba. O estado de saúde não foi informado.
Trecho Bloqueado
Enquanto o bloqueio permanece, motoristas que seguem do Centro em direção ao bairro Cecap devem utilizar a Avenida Pompéia como rota alternativa.
A orientação é que os condutores evitem o trecho e redobrem a atenção ao circular pela região até a liberação completa da via.