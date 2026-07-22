22 de julho de 2026
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MODERNIZAÇÃO

Nova sede da Secretaria de Cidadania é inaugurada em Piracicaba

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Nova sede da Secretaria de Cidadania amplia estrutura de atendimento e fortalece a participação social em Piracicaba.
Nova sede da Secretaria de Cidadania amplia estrutura de atendimento e fortalece a participação social em Piracicaba.

A Prefeitura de Piracicaba inaugurou, na manhã desta terça-feira (21), a nova sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias. O espaço foi planejado para ampliar o atendimento ao público, fortalecer a atuação dos conselhos municipais e aproximar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil.

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Durante a cerimônia, que reuniu autoridades, vereadores, lideranças comunitárias e representantes do Judiciário, o prefeito Helinho Zanatta destacou a importância da nova estrutura para o atendimento à população.

"Estamos fortalecendo uma área fundamental para a construção de uma cidade mais humana, participativa e inclusiva. A nova sede oferece melhores condições para que a equipe desenvolva seu trabalho e para que a população tenha acesso a serviços e iniciativas que garantem direitos e promovem cidadania", afirmou.

O secretário municipal de Cidadania e Parcerias, Paulo Nardino, ressaltou que a mudança representa um avanço para o trabalho desenvolvido pela pasta.

"A entrega do espaço concretiza um compromisso da administração municipal de oferecer melhores condições de trabalho aos conselhos e às lideranças comunitárias, fortalecendo a participação da sociedade civil e aprimorando o atendimento às demandas da população", disse.

Representantes da sociedade civil também destacaram os benefícios da nova sede. O presidente do Centro Comunitário do Jardim Primavera, Robson Sanches, elogiou a parceria com a secretaria.

"Sempre que precisamos, encontramos uma equipe à disposição para orientar, esclarecer dúvidas e ajudar a atender as demandas da população. Em nome da nossa associação e de tantas outras, agradeço e parabenizo a secretaria pelo trabalho desenvolvido", afirmou.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ádila Beatriz Ramos, destacou que o novo espaço contribuirá para fortalecer o atendimento.

"Com a nova sede, teremos melhores condições para atender às demandas que chegam ao conselho e ampliar nosso trabalho na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes", comentou.

A nova estrutura conta com salas de atendimento, auditório, espaços para reuniões e equipamentos de informática destinados aos conselhos municipais. A Divisão dos Conselhos também passa a funcionar em um ambiente mais amplo para oferecer suporte técnico e administrativo.

Atendimento

O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Localização

Rua do Rosário, nº 1.314, no Centro de Piracicaba.

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