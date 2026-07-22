A Prefeitura de Piracicaba inaugurou, na manhã desta terça-feira (21), a nova sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias. O espaço foi planejado para ampliar o atendimento ao público, fortalecer a atuação dos conselhos municipais e aproximar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil.

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Durante a cerimônia, que reuniu autoridades, vereadores, lideranças comunitárias e representantes do Judiciário, o prefeito Helinho Zanatta destacou a importância da nova estrutura para o atendimento à população.