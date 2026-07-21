SR. ADILSO TADEU AGUADO, faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 65 anos de idade. Era filho do Sr. Miguel Aguado Gimenes e da Sra. Amalia Christofoleti Aguado, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/07/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. AGOSTINHO FERNANDES LOPES Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Fernando Fernandes Lopes e da Sra. Piedade Lopes Fernandes, era casado com a Sra. Maria Jose Delabio Fernandes; deixa a filha Cristiane Fernandes Barboza. Deixa três netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala "C - Lirio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. AMADEUS ROSA DA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Jose Rosa da Silva e da Sra. Clara Brasilense da Silva, era casado com a Sra. Mariana Ribeiro da Silva; deixa os filhos: Rosana Ribeiro; Cintya Cristina Belemel Rezende, casada com o Sr. Wenderson Resende da Silva; Celia Cristiane Belemel, casada com o Sr. Genivaldo Alexandre Damiani; Luiz Valdo da Mota, casado com a Sra. Vera Lucia; Josemar Belemel da Silva Pereira, casada com o Sr. Alessandro Henrique Pereira e Clayton Belemel da Silva. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.