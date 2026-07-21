SR. ADILSO TADEU AGUADO, faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 65 anos de idade. Era filho do Sr. Miguel Aguado Gimenes e da Sra. Amalia Christofoleti Aguado, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/07/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. AGOSTINHO FERNANDES LOPES Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Fernando Fernandes Lopes e da Sra. Piedade Lopes Fernandes, era casado com a Sra. Maria Jose Delabio Fernandes; deixa a filha Cristiane Fernandes Barboza. Deixa três netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h da sala "C - Lirio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. AMADEUS ROSA DA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Jose Rosa da Silva e da Sra. Clara Brasilense da Silva, era casado com a Sra. Mariana Ribeiro da Silva; deixa os filhos: Rosana Ribeiro; Cintya Cristina Belemel Rezende, casada com o Sr. Wenderson Resende da Silva; Celia Cristiane Belemel, casada com o Sr. Genivaldo Alexandre Damiani; Luiz Valdo da Mota, casado com a Sra. Vera Lucia; Josemar Belemel da Silva Pereira, casada com o Sr. Alessandro Henrique Pereira e Clayton Belemel da Silva. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTENOR JORGE DA SILVA Faleceu dia 18/07/2026, nesta cidade, contava 79 anos, filho da Sra. Maria Francisca de Jesus, era casado com a Sra. Iraci Soares da Silva; deixa os filhos: Jose Jorge da Silva, casado com a Sra. Maria de Fatima Monteiro da Silva; Lourival da Silva, casado com a Sra. Francisca Freitas da Silva; Cleusa da Silva Moura, casada com o Sr. Genivaldo de Moura e Ademir da Silva, casado com a Sra. Josefa Crediane Alves de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 16h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO CARLOS RONCATO faleceu dia 19/07/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Rosana Cristina Forner Roncato. Era filho do Sr. Pedro Roncato e da Sra. Luiza Floriano Roncato, falecidos. Deixa os filhos: Cleiton da Cunha casado com Jessica Sampaio da Cunha, Fabio Luis Roncato casado com Jessica Freitas Roncato, Leticia Cristina Cunha Almeida casada com Alex de Almeida, Rafael Rodrigues Roncato casado com Camila Blanco Roncato. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/07/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO RIBEIRO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Luiz Ribeiro e da Sra. Alaide Galone Ribeiro, era casado com a Sra. Aparecida de Fatima Ortolani Ribeiro; deixa a filha Cilene Aparecida Ribeiro Mazaia. Deixa os netos: Andressa Suelen Mazaia; André Lucas Ribeiro Mazaia e Fabricio Padovan, deixa o bisneto Raul Mazaia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. BENEDITA APPARECIDA DE OLIVEIRA, faleceu dia 19/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 90 anos de idade e era filha do Sr. Jose Antonio Pereira e da Sra. Maria dos Santos Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Ariovaldo de Oliveira, Jussara Aparecida de Oliveira, Pedro Francisco de Oliveira, Iara Fatima de Oliveira Fonseca casada com João Marcos da Fonseca e Agnaldo Jesus de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/07/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. BRINDES ANSELMO JOAQUIM faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Dalva Maria da Conceição Joaquim. Era filho do Sr. Anselmo Joaquim e da Sra. Maria Albanetti, falecidos. Deixa os filhos: Donizeti casado com Roseli, Giselia, Dimas, Rosangela casada com Luis, Claudemir casado com Francisca, Ivanildo, Derenice, Fabricio casado com Leticia. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. DANIEL BRAGA Faleceu dia 18/07/2026, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Jose Braga Filho e da Sra. Creusa Maria Braga, era viúvo da Sra. Benedita Pereira Braga; deixa os filhos: Rogerio Fernando Pereira Braga; Ana Leticia Pereira Braga dos Santos, casada com o Sr. Eronildo Aparecido Rosa dos Santos; Gabriele Estefani Braga, casada com o Sr. Alexandre Augusto; Guilherme Braga e Gustavo Braga. Deixa os netos: Damaris; Victor; Victoria; Emanuel; Enzo e Esther, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DIRCE NOVAES, faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade. Era filha do Sr. Oswaldo Novaes e da Sra. Guilhermina Fischer Novaes, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 09:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. EDILEUSA DE FARIA LOFIEGO SANCHEZ Faleceu dia 18/07/2026, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Edison Lofiego e da Sra. Esther de Faria Lofiego, era casada com o Sr. Armando Gonzaga Sanchez; deixa os filhos: Leticia Lofiego Sanchez Chrispi, casada com o Sr. Fernando Antonio Chrispi; Leandro Lofiego Sanchez, casado com a Sra. Paula Spanopouloas Perez Sanchez e Leonardo Lofiego Sanchez, casado com a Sra. Caroline Bonello Valadão Sanchez. Deixa os netos: Alicia; Amanda; Murilo; Vinicius; Livia e Guilherme, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 12h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. EDNALVA INES CORREA SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. Oscar Correa e da Sra. Lourdes Jesus Correa, era casada com o Sr. Claudimilson Aparecido Souza; deixa os filhos: Claudimilson Aparecido Souza Junior, casado com a Sra. Livia; Cleide Ellen Souza, casada com o Sr. Thiago; Cristian Fernando Souza, casado com a Sra. Juliana; Edmilson Aparecido Souza, casado com a Sra. Patricia; Walison Cesar Monteiro Correa; Edeison Fernando Cordeiro Correa, casado com a Sra. Ivanice Santana de Jesus Silva e Thaine Amanda Machado de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ELIABE BEZERRIL SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Capivari/SP, contava 37 anos, filho do Sr. Severino José da Silva e da Sra. Mirian de Lima Bezerril da Silva, era casado com a Sra. Thais Leandra de Freitas Bezerril; deixa os filhos: Diogo Henrico Bezerril; Isabelle Victoria Bezerril; Pedro Gabriel Bezerril; Kaue de Moraes e Rayssa de Moraes. Deixa irmã, cunhado, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. IVO OSSATIUK FRANÇA faleceu dia 20/07/2026 da cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade. Era filho do Sr. José de Deus França e da Sra. Julia Ossatiuk França, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IVONE APARCEIDA RODRIGUES faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 65 anos de idade. Era filha do Sr. Domingos Rodrigues e da Sra. Ana Barbosa de Oliveira Rodrigues, falecidos. Deixa o filho: Gabriel Rodrigues de Macedo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. JANDIRA ROSINO BIGARAM faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Bigaram. Era filha do Sr. José Rosino e da Sra. Thereza Furlan, falecidos. Deixa os filhos: Antonia Raimunda Bigaram Bonato casada com Helio Bonato, Teresa Regina Bigaram Mendes casada com João Luiz Mendes, Elder Antonio Bigaram casado com Maria Isabel de Melo Bigaram, Odair Antonio Bigaram viuvo de Sandra Salete Alves Bigaram e Cintia Cristina Bigaram. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/07/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Rosas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOARES SILVA DE ABREU Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. José Gonçalves de Abreu e da Sra. Antonia da Costa de Abreu; deixa os filhos: Flavilani; José Antonio e Camila. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ BENEDITO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Pedro Silva e da Sra. Helena de Almeida Silva, era casado com a Sra. Lasara Aparecida Camargo da Silva; deixa os filhos: Adriana; Rosana; Elaine; Janaina; Igor; Amanda; Julia; Paulo; Gilmara; Juliete e Juliana. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LOURIVAL BARBOZA DE GODOY FILHO Faleceu dia 18/07/2026, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Lourival Barboza de Godoy e da Sra. Helena Zilio Barboza de Godoy, era viúvo da Sra. Rosangela Blumer Barboza de Godoy; deixa os filhos: Patricia Barboza de Godoy Schiavinatto, casada com o Sr. Cassiano Schiavinatto; Rafael Barboza de Godoy, casado com a Sra. Ana Paula Ito Barboza de Godoy e Natalia Barboza de Godoy Oliveira, casada com o Sr. Diogo Neves de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA IZABEL RAMOS FERREIRA, faleceu dia 19/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 60 anos de idade e era filha do Sr. Manoel Alves Ferreira e da Sra. Maria do Rosário Ramos Ferreira. Deixa amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/07/2026 no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES FELIX TOLEDO faleceu dia 19/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Roberto José Arruda Toledo. Era filha do Sr. Benedito Felix e da Sra. Isabel Mauricio, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/07/2026 às 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA JOSÉ DE ALMEIDA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Miguel Virginio de Almeida e da Sra. Maria José da Conceição Almeida; deixa as filhas: Shirlene, falecida e Shirlei. Deixa o neto: Alison, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje saindo o féretro às 14h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA JOSÉ PROSPERO GUASTALLA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. João Prospero e da Sra. Luiza Burin, era viúva do Sr. Antonio Guastalla; deixa os filhos: José Roberto Guastalla, falecido e Rosangela Aparecida Guastalla Zambeta. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARILENE BISPO DE ARCANJO SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Geraldo Bispo de Arcanjo e da Sra. Francisca Honorio Porto, era casada com o Sr. Vilson de Jesus Lopes; deixa os filhos: Karina da Silva Santos; Dhwonata Benedito dos Santos, casado com a Sra. Rosangela Orchel dos Santos e Viviane Cristina Arcanjo dos Santos, casada com o Sr. Fabio Pereira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h15 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NAIR GRIPPA SERAFIM Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Amadeu Grippa e da Sra. Odila Reami, era viúva do Sr. Angelo Serafim; deixa as filhas: Maria Ivete Serafim; Marlene da Conceição Serafim e Leni Aparecida Serafim Carvalho, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NANCY MESCOLOTTI faleceu dia 19/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 72 anos de idade e era casada com o Sr. Jorge Thadeu Baccarin. Era filha do Sr. José Antonio Mescolotti e da Sra. Isabel Romano Mescolotti, falecidos. Deixa os irmãos: Nelson Edgar Mescolotti, falecido, Neiva Edenis Mescolotti, Dra. Neide Mescolotti Horii, Norberto Mescolotti, Dr. Nilton Mescolotti e Dr. Nirley Mescolotti. Deixa cunhados, sobrinhos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 19/07/2026 das 10:30hs as 17:30hs, no Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Rubi. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. NEUSA MARIA VASQUES OLIVEIRA DUARTE Faleceu dia 18/07/2026, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Miguel Vasques Moral e da Sra. Justina Rossini, era viúva do Sr. Adão Oliveira Duarte; deixa os filhos: Frank Antonio Oliveira Duarte e Fernanda Oliveira Duarte. Deixa os netos: Amanda, Maciel, Samanta e a bisneta Valentina, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. PEDRO CARLOS DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Jose Firmino de Souza e da Sra. Rosalina Soares de Souza, era casado com a Sra. Laurita Silva Souza; deixa os filhos: Luis Carlos de Souza; Paulo Eduardo de Souza e Ana Carolina Aparecida de Souza. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 13h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. TIRSO STENICO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Angelo Stenico e da Sra. Maria Pompermayer Stenico, era casado com a Sra. Maria Tarcilia Degasperi Stenico; deixa os filhos: Viviane Stenico Forti, casada com o Sr. Ricardo Forti e Anderson Stenico, casado com a Sra. Paula Miranda. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VALDEMIR RASERA (RASERA BARBEIRO) Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Egydio Rasera e da Sra. Genebra Pizzinatto Rasera, era casado com a Sra. Jorgina Rodrigues Rasera; deixa os filhos: Katia; Karina e Pedro. Deixa os netos: Guilherme , Maria Laura, demais familiares e amigos. O Velório será realizado hoje, das 08h00 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WILSON OLEGARIO DA SILVA faleceu dia 18/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era filho do Sr. João Olegário da Silva e da Sra. Maria Quadros de Lima, falecidos. Deixa os filhos: Ivo, Sueli, Marli, Elizete e Iza. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 19/07/2026 às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.