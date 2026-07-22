Pelo texto, os equipamentos deverão ser posicionados de forma estratégica para registrar o interior dos veículos, incluindo passageiros, motorista e as portas de entrada e saída. As gravações deverão ocorrer de forma contínua, sem interrupções, e com qualidade suficiente para permitir a identificação de pessoas e situações.

A lei que torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento em todos os ônibus do transporte coletivo de Piracicaba entrou oficialmente em vigor após ser publicada no Diário Oficial do Município. A norma estabelece novas regras para reforçar a segurança de passageiros, motoristas e demais usuários do sistema.

Além da gravação, as empresas responsáveis pelo transporte coletivo deverão transmitir as imagens em tempo real ao Centro de Inteligência Integrada de Piracicaba (CIIP) ou a outra central equivalente definida pelo município. As gravações também precisarão ser armazenadas por um período mínimo de 30 dias.

O acesso aos arquivos será restrito às autoridades competentes e aos representantes das empresas, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em caso de descumprimento das regras, a legislação prevê advertências e multas a partir de R$ 5 mil por veículo em situação irregular, com o valor dobrado em caso de reincidência.

A implantação do sistema ficará sob responsabilidade das empresas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias do transporte coletivo, sem custos para a Prefeitura. O Executivo Municipal terá até 60 dias para regulamentar a lei, definindo critérios técnicos, protocolos de transmissão das imagens e medidas de segurança digital.