A vítima da intervenção policial no fim da tarde deste domingo (19) em Mombuca, na região de Piracicaba, foi identificada. É Eliabe Bezerril Silva, de 31 anos.
Ele morreu no hospital após levar tiros durante o encerramento do tradicional Desfile dos Cavaleiros, na Praça Central.
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O evento reunia centenas de pessoas quando a PM flagrou uma briga feia entre dois homens.
Segundo a corporação, Eliabe estava com uma faca e tentou atingir o adversário. O outro homem usava uma garrafa de vidro para revidar. Com o risco do ferimento de incoentes um policial efetuou disparos para conter a agressão.
Eliabe caiu na praça. O segundo envolvido aproveitou a correria e fugiu entre o público.
Correria para salvar
O resgate de Mombuca fez os primeiros atendimentos e levou Eliabe para o hospital de Capivari. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu.
Após a confusão, o Comando Força Patrulha reforçou o policiamento, usou spray de pimenta pra dispersar a multidão e isolou a praça pra perícia.
A faca foi apreendida. A garrafa quebrada também ficou como prova. O caso foi levado pra Delegacia de Piracicaba.