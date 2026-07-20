Ele morreu no hospital após levar tiros durante o encerramento do tradicional Desfile dos Cavaleiros, na Praça Central.

A vítima da intervenção policial no fim da tarde deste domingo (19) em Mombuca, na região de Piracicaba, foi identificada. É Eliabe Bezerril Silva, de 31 anos.

O evento reunia centenas de pessoas quando a PM flagrou uma briga feia entre dois homens.

Segundo a corporação, Eliabe estava com uma faca e tentou atingir o adversário. O outro homem usava uma garrafa de vidro para revidar. Com o risco do ferimento de incoentes um policial efetuou disparos para conter a agressão.

Eliabe caiu na praça. O segundo envolvido aproveitou a correria e fugiu entre o público.