20 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Identificado homem que morreu alvejado durante briga em praça

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais e Prefeitura de Capivari
Eliabe Bezerril Silva tinha 31 anos.
Eliabe Bezerril Silva tinha 31 anos.

  A vítima da intervenção policial no fim da tarde deste domingo (19) em Mombuca, na região de Piracicaba, foi identificada. É Eliabe Bezerril Silva, de 31 anos. 

Ele morreu no hospital após levar tiros durante o encerramento do tradicional Desfile dos Cavaleiros, na Praça Central.

LEIA MAIS

O evento reunia centenas de pessoas quando a PM flagrou uma briga feia entre dois homens.

Segundo a corporação, Eliabe estava com uma faca e tentou atingir o adversário. O outro homem usava uma garrafa de vidro para revidar. Com o risco do ferimento de incoentes um policial efetuou disparos para conter a agressão. 

Eliabe caiu na praça. O segundo envolvido aproveitou a correria e fugiu entre o público.

Correria para salvar 

O resgate de Mombuca fez os primeiros atendimentos e levou Eliabe para o hospital de Capivari. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu.

Após a confusão, o Comando Força Patrulha reforçou o policiamento, usou spray de pimenta pra dispersar a multidão e isolou a praça pra perícia.

A faca foi apreendida. A garrafa quebrada também ficou como prova. O caso foi levado pra Delegacia de Piracicaba.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários