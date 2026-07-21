O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverá distribuir mais de R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores brasileiros neste ano. O pagamento, referente ao resultado financeiro de 2025, depende da aprovação do Conselho Curador do FGTS, prevista para o próximo dia 28 de julho, e os depósitos devem ocorrer até o fim de agosto.
A expectativa é de que o governo mantenha um percentual de distribuição semelhante ao do ano passado, quando 95% do lucro do fundo foi repassado aos trabalhadores. Caso isso se confirme, milhões de brasileiros com saldo no FGTS terão um reforço automático em suas contas vinculadas.
Quem tem direito ao pagamento?
Receberão a distribuição dos lucros os trabalhadores que possuíam saldo em qualquer conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, independentemente de a conta estar ativa ou inativa.
O benefício contempla empregados com carteira assinada (CLT) e demais trabalhadores que tenham contas vinculadas ao fundo. O valor recebido varia conforme o saldo existente na data-base: quanto maior o saldo, maior será o crédito.
O depósito será realizado automaticamente pela Caixa Econômica Federal, sem necessidade de solicitação.
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Quando o dinheiro será depositado?
Antes da liberação dos valores, o Conselho Curador do FGTS precisa aprovar oficialmente o percentual que será distribuído aos trabalhadores. A reunião está marcada para 28 de julho.
Após essa etapa, os créditos deverão ser efetuados até o final de agosto, conforme determina a legislação.
Como consultar o saldo e verificar se recebeu?
O crédito do lucro será feito automaticamente na conta do FGTS. Para verificar se o valor foi depositado e consultar o saldo atualizado, basta seguir o passo a passo abaixo:
- Abra ou baixe o aplicativo FGTS no celular. No primeiro acesso, será necessário criar uma senha;
- Clique em "Entrar no aplicativo";
- Quando aparecer a mensagem "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão", selecione "Continuar";
- Informe o CPF e clique em "Próximo";
- Digite sua senha e toque em "Entrar". Caso tenha esquecido, utilize a opção "Recuperar senha";
- Na tela inicial serão exibidas as contas vinculadas às empresas em que trabalhou;
- Clique sobre a conta desejada para consultar o saldo e as movimentações;
- Se desejar guardar as informações, selecione "Gerar extrato PDF";
- Para visualizar todas as contas do FGTS, clique em "Ver todas suas contas" e consulte cada uma delas.
Após o depósito, o crédito aparecerá no extrato com a descrição "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025". Também é possível consultar o extrato em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.
Como sacar o dinheiro?
Apesar de o lucro ser depositado automaticamente, o valor não poderá ser retirado imediatamente. O crédito passa a integrar o saldo da conta vinculada e somente poderá ser sacado nas situações previstas em lei.
As principais modalidades de saque são:
- Demissão sem justa causa;
- Compra da casa própria;
- Aposentadoria;
- Diagnóstico de doenças graves previstas em lei;
- Saque-aniversário (para quem aderiu à modalidade);
- Calamidade pública reconhecida pelo governo;
- Permanecer por três anos consecutivos sem vínculo empregatício com carteira assinada, conforme as regras do FGTS;
- Outras hipóteses autorizadas pela legislação.
Como funciona o FGTS?
Criado em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço funciona como uma reserva financeira para proteger o trabalhador em situações como demissão, aposentadoria ou aquisição da casa própria.
Todos os meses, o empregador deposita 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada ao FGTS. Além da remuneração composta por 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), desde 2017 o fundo distribui parte do lucro obtido com suas operações.
A distribuição ganhou ainda mais importância após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que a rentabilidade do FGTS não pode ficar abaixo da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Governo prevê novo pagamento bilionário
Segundo integrantes do governo, o lucro do FGTS referente a 2025 deverá superar R$ 13 bilhões, valor superior ao registrado no ano anterior. Em 2025, foram distribuídos R$ 12,9 bilhões, beneficiando cerca de 235 milhões de contas vinculadas.
A expectativa é que o índice de distribuição permaneça elevado, garantindo uma rentabilidade maior para os trabalhadores e ajudando a manter o rendimento do fundo acima da inflação.