O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverá distribuir mais de R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores brasileiros neste ano. O pagamento, referente ao resultado financeiro de 2025, depende da aprovação do Conselho Curador do FGTS, prevista para o próximo dia 28 de julho, e os depósitos devem ocorrer até o fim de agosto.

A expectativa é de que o governo mantenha um percentual de distribuição semelhante ao do ano passado, quando 95% do lucro do fundo foi repassado aos trabalhadores. Caso isso se confirme, milhões de brasileiros com saldo no FGTS terão um reforço automático em suas contas vinculadas.

Quem tem direito ao pagamento?

Receberão a distribuição dos lucros os trabalhadores que possuíam saldo em qualquer conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, independentemente de a conta estar ativa ou inativa.