Os moradores de Piracicaba devem se preparar para uma mudança nas condições do tempo nos próximos dias. Uma nova frente fria deve avançar pelo estado de São Paulo entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), trazendo possibilidade de chuva e uma queda nas temperaturas em diversas regiões do estado, incluindo Piracicaba.

De acordo com dados meteorológicos, o sistema deve alterar o cenário registrado ao longo desta semana. Além do aumento da nebulosidade e da possibilidade de precipitações, a previsão indica uma redução de até 8°C nas temperaturas em um intervalo de apenas dois dias.

Saiba mais: