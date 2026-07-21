Os moradores de Piracicaba devem se preparar para uma mudança nas condições do tempo nos próximos dias. Uma nova frente fria deve avançar pelo estado de São Paulo entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), trazendo possibilidade de chuva e uma queda nas temperaturas em diversas regiões do estado, incluindo Piracicaba.
De acordo com dados meteorológicos, o sistema deve alterar o cenário registrado ao longo desta semana. Além do aumento da nebulosidade e da possibilidade de precipitações, a previsão indica uma redução de até 8°C nas temperaturas em um intervalo de apenas dois dias.
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Com a chegada da frente fria, as temperaturas máximas em Piracicaba não devem ultrapassar os 20°C. As mínimas, por sua vez, podem atingir 14°C, principalmente durante as primeiras horas da manhã e no período da noite.
A possibilidade de chuva aumenta a partir de quinta-feira (23) e permanece durante a sexta-feira (24), período em que o sistema deve atuar sobre o estado. As condições meteorológicas podem provocar mudanças rápidas no tempo, alternando momentos de maior nebulosidade com períodos de chuva.
Segundo a previsão, a queda das temperaturas será sentida logo após a passagem da frente fria, marcando uma mudança em relação aos dias anteriores, quando os termômetros registraram temperaturas mais elevadas durante as tardes.
Especialistas recomendam que a população acompanhe a atualização das previsões meteorológicas ao longo da semana, uma vez que o deslocamento da frente fria pode alterar a intensidade das chuvas e a variação das temperaturas.
Motoristas também devem redobrar a atenção em caso de chuva, especialmente em trechos com maior fluxo de veículos, devido à redução da visibilidade e ao aumento do risco de pistas escorregadias.
A previsão ainda poderá sofrer alterações conforme novos dados meteorológicos forem divulgados nos próximos dias.