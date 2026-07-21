21 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO

Virada no tempo: chuva e queda de 8°C chegam a Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
Além do aumento da nebulosidade e da possibilidade de precipitações, a previsão indica uma redução de até 8°C nas temperaturas em um intervalo de apenas dois dias
Além do aumento da nebulosidade e da possibilidade de precipitações, a previsão indica uma redução de até 8°C nas temperaturas em um intervalo de apenas dois dias

Os moradores de Piracicaba devem se preparar para uma mudança nas condições do tempo nos próximos dias. Uma nova frente fria deve avançar pelo estado de São Paulo entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), trazendo possibilidade de chuva e uma queda nas temperaturas em diversas regiões do estado, incluindo Piracicaba.

De acordo com dados meteorológicos, o sistema deve alterar o cenário registrado ao longo desta semana. Além do aumento da nebulosidade e da possibilidade de precipitações, a previsão indica uma redução de até 8°C nas temperaturas em um intervalo de apenas dois dias.

Saiba mais:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Com a chegada da frente fria, as temperaturas máximas em Piracicaba não devem ultrapassar os 20°C. As mínimas, por sua vez, podem atingir 14°C, principalmente durante as primeiras horas da manhã e no período da noite.

A possibilidade de chuva aumenta a partir de quinta-feira (23) e permanece durante a sexta-feira (24), período em que o sistema deve atuar sobre o estado. As condições meteorológicas podem provocar mudanças rápidas no tempo, alternando momentos de maior nebulosidade com períodos de chuva.

Segundo a previsão, a queda das temperaturas será sentida logo após a passagem da frente fria, marcando uma mudança em relação aos dias anteriores, quando os termômetros registraram temperaturas mais elevadas durante as tardes.

Especialistas recomendam que a população acompanhe a atualização das previsões meteorológicas ao longo da semana, uma vez que o deslocamento da frente fria pode alterar a intensidade das chuvas e a variação das temperaturas.

Motoristas também devem redobrar a atenção em caso de chuva, especialmente em trechos com maior fluxo de veículos, devido à redução da visibilidade e ao aumento do risco de pistas escorregadias.

A previsão ainda poderá sofrer alterações conforme novos dados meteorológicos forem divulgados nos próximos dias.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários