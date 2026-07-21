A expectativa é que a produção nacional da marca tenha início em 2028. A estimativa divulgada por veículos especializados aponta para a criação de cerca de 5 mil empregos diretos e outros 15 mil indiretos, movimentando a economia da região e toda a cadeia automotiva.

Piracicaba pode estar prestes a ganhar um novo capítulo em sua história industrial. A cidade aparece como a principal cotada para receber a primeira fábrica da Kia no Brasil, em um projeto que, se confirmado, deve ser instalado ao lado da unidade da Hyundai, ampliando a força do polo automotivo local.

A movimentação acontece em meio a uma reorganização da operação da Kia no Brasil. Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, o Grupo Hyundai deve assumir o comando da marca no país, substituindo o Grupo Gandini, representante da Kia desde 1992. A mudança abriria caminho para novos investimentos, ampliação da rede de concessionárias e lançamento de modelos produzidos nacionalmente.

A possível fábrica também representa o desfecho de uma história iniciada há mais de três décadas. Desde os anos 1990, a Kia convive com um impasse relacionado à antiga Asia Motors, que havia prometido construir uma unidade industrial no Brasil para obter incentivos fiscais, mas nunca concretizou o projeto.

Se a nova planta realmente sair do papel, Piracicaba reforçará sua posição entre os principais centros da indústria automotiva brasileira, somando a produção da Hyundai à chegada de uma segunda grande montadora no município.