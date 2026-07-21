O XV de Piracicaba estreia nesta quarta-feira (22) na Copa Paulista. A equipe vai a Araras encarar o União São João, às 19h, no estádio Dr. Hermínio Ometto, com uma equipe muito parecida em relação à que terminou o Brasileiro da Série D. O Nhô Quim é, ao lado do Paulista, o maior vencedor do torneio, com três conquistas, e, portanto, se levar o título neste ano ficará isolado na liderança isolada, com quatro taças.
Após a participação da Série D, houve duas baixas e uma contratação. Saíram o goleiro Vitor Golas e o volante Djavan e foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (21) a chegada do atacante Rone. O atleta, de 30 anos, defendeu o Manauara na Série D, porém, ainda não tem condições para estrear na noite desta quarta.
Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Fernando Marchiori comentou que foi muito difícil digerir a eliminação no Brasileiro, mas a equipe está preparada para defender o título da Copa Paulista, torneio que o XV venceu no ano passado.
O comandante lembrou ainda que o objetivo é vencer a competição para assegurar classificação à Copa do Brasil, pois o time já tem vaga na Série D de 2027. Esse torneio é visto como uma forma de colocar às finanças em dia, pois paga muito bem aos clubes. Neste ano, por exemplo, os clubes do Grupo III (times das Séries C, D ou classificados via campeonatos estaduais) receberam uma cota única de R$ 400 mil.
Sobre o adversário, Fernando Marchiori explicou que trata-se de um time muito experiente, com uma transição muito rápida e, por estar atuando em seus domínios, deve dar muito trabalho ao Alvinegro. Marchiori, no entanto, espera uma boa resposta de seu grupo de jogadores para buscar a vitória londe de seus domínios.
Após essa partida inicial, a estreia em casa, no estádio Barão da Serra Negra, acontecerá no dia 29 de julho, às 20h, diante do Comercial. No único jogo do Grupo 2, realizado no último sábado (18), o Comercial bateu o Noroeste pelo placar de 2 a 0, atuando no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.
GRUPOS E REGULAMENTO
O XV de Novembro está no Grupo 2, ao lado de Comercial, Noroeste e União São João. Nas outras chaves estão: Grupo 1 - Bandeirante de Birigui; Linense, Presidente Prudente e Marília; Grupo 3 – Juventus, Osasco Sporting, Paulista de Jundiaí e Primavera de Indaiatuba; e Grupo 4 - Santo André, São Bernardo, São Caetano e São José.
A Copa Paulista de Futebol será disputada pelos 16 clubes que obtiveram índice técnico para participar da competição. Todos os times participantes jogarão no mínimo 6 e no máximo 14 partidas. O torneio terá início no próximo dia 18 e término previsto para em 18 de outubro, com um total de 5 fases.
Na primeira fase, os clubes jogarão dentro dos respectivos grupos em turno e returno, classificando-se para a fase quartas de final os somente líderes de cada grupo. Já os segundos e terceiros colocados farão a fase play in. Com oito equipes, o Play in terá quatro grupos com dois times cada, que jogarão em turno e returno, classificando o time vencedor no “mata-mata”.
Na fase quartas de finais, cada classificado de forma direta enfrentara um que veio da fase play in, em jogos de ida e volta. Os quatro melhores seguem na competição, para se enfrentarem nas semi, que indicarão os finalistas do torneio. O clube campeão será indicado para a Copa do Brasil 2027 ou poderá optar por uma vaga no Brasileiro Série D de 2027.