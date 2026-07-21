O XV de Piracicaba estreia nesta quarta-feira (22) na Copa Paulista. A equipe vai a Araras encarar o União São João, às 19h, no estádio Dr. Hermínio Ometto, com uma equipe muito parecida em relação à que terminou o Brasileiro da Série D. O Nhô Quim é, ao lado do Paulista, o maior vencedor do torneio, com três conquistas, e, portanto, se levar o título neste ano ficará isolado na liderança isolada, com quatro taças.

Após a participação da Série D, houve duas baixas e uma contratação. Saíram o goleiro Vitor Golas e o volante Djavan e foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (21) a chegada do atacante Rone. O atleta, de 30 anos, defendeu o Manauara na Série D, porém, ainda não tem condições para estrear na noite desta quarta.

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Fernando Marchiori comentou que foi muito difícil digerir a eliminação no Brasileiro, mas a equipe está preparada para defender o título da Copa Paulista, torneio que o XV venceu no ano passado.