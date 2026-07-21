O cantor e compositor Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música popular brasileira, recebeu alta nesta terça-feira (21) após passar cinco dias internado para tratar uma pneumonia. Aos 83 anos, o artista deixou o hospital e seguirá a recuperação em casa, com acompanhamento e os cuidados necessários.

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A informação foi divulgada pelo filho do cantor, o empresário artístico Augusto Nascimento, em uma publicação nas redes sociais. Em uma mensagem de agradecimento, ele celebrou a melhora do pai e destacou o carinho recebido pelos fãs.