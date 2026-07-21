O cantor e compositor Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música popular brasileira, recebeu alta nesta terça-feira (21) após passar cinco dias internado para tratar uma pneumonia. Aos 83 anos, o artista deixou o hospital e seguirá a recuperação em casa, com acompanhamento e os cuidados necessários.
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A informação foi divulgada pelo filho do cantor, o empresário artístico Augusto Nascimento, em uma publicação nas redes sociais. Em uma mensagem de agradecimento, ele celebrou a melhora do pai e destacou o carinho recebido pelos fãs.
“Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos”, escreveu Augusto.
A notícia emocionou fãs e admiradores de Milton. Entre as mensagens de apoio estava a da Portela, escola de samba que homenageou o cantor no Carnaval de 2025.
“Que notícia maravilhosa!!! Viva, Milton”, publicou a agremiação.
A família e a equipe do artista optaram por preservar a privacidade e não divulgar o nome do hospital onde Milton recebeu atendimento.
Saúde do cantor
Nos últimos anos, Milton Nascimento passou a receber cuidados relacionados a questões de saúde. Em 2025, o cantor foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), uma condição neurodegenerativa que pode afetar memória, pensamento, movimentos, comportamento e humor.
Antes disso, em 2022, o artista já havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson, que pode comprometer principalmente os movimentos e o equilíbrio.
Uma história marcada pela música
Conhecido mundialmente como “Bituca”, Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro e ainda bebê se mudou para Minas Gerais, estado onde construiu sua trajetória artística e encontrou suas principais inspirações musicais.
Na década de 1960, ganhou destaque com o movimento Clube da Esquina, que revolucionou a música brasileira ao unir elementos da MPB, do rock, do jazz e da música regional.
Com uma carreira de décadas, Milton lançou dezenas de álbuns, conquistou admiradores no Brasil e no exterior e recebeu importantes reconhecimentos, incluindo um Grammy internacional e três prêmios Grammy Latino.
A alta hospitalar trouxe alívio aos fãs, que seguem enviando mensagens de carinho e desejando recuperação ao cantor que marcou gerações com sua voz e suas canções.