O engenheiro civil Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, morreu na noite deste sábado (18), na Rodovia Engenheiro João Tosello, a SP-147, em Engenheiro Coelho, a 62 km de Piracicaba.
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Ele pilotava a moto sentido Mogi Mirim quando foi atingido por disparos e perdeu o controle. Segundo a versão inicial das autoridades, o motociclista foi alvejados com dois tiros, mas a versão ainda está sendo confirmada, pois não foram encontradas marcas de disparos no corpo, segundo alguns familiares.As informações estão sendo confirmadas.
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Quando trafegava pelo km 89, Rodrigo não conseguiu segurar a moto e bateu contra a barreira de proteção metálica da rodovia, após possíveis disparos efetuados por desconhecidos. Quando o socorro chegou, já era tarde. Rodrigo morreu no local.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e localização e apreensão de veículo, na Seccional de Limeira. A principal linha de investigação é latrocínio - roubo seguido de morte.
Quem era Rodrigo
Natural de Valinhos, Rodrigo tinha uma filha. Nas redes sociais ele postava sempre fotos com a moto e na academia.
A notícia da morte caiu como bomba entre amigos e familiares. Uma testemunha disse à polícia que conversou com Rodrigo em um evento em Limeira horas antes. Ele provavelmente voltava pra casa em Valinhos.