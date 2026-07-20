O engenheiro civil Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, morreu na noite deste sábado (18), na Rodovia Engenheiro João Tosello, a SP-147, em Engenheiro Coelho, a 62 km de Piracicaba.

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Ele pilotava a moto sentido Mogi Mirim quando foi atingido por disparos e perdeu o controle. Segundo a versão inicial das autoridades, o motociclista foi alvejados com dois tiros, mas a versão ainda está sendo confirmada, pois não foram encontradas marcas de disparos no corpo, segundo alguns familiares.As informações estão sendo confirmadas.