20 de julho de 2026
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MORTE NO ASFALTO

Motociclista morre após tentativa de roubo na SP 147

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O motociclista Rodrigo Caetano morreu na rodovia.
O motociclista Rodrigo Caetano morreu na rodovia.

  O engenheiro civil Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, morreu na noite deste sábado (18), na Rodovia Engenheiro João Tosello, a SP-147, em Engenheiro Coelho, a 62 km de Piracicaba.

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Ele pilotava a moto sentido Mogi Mirim quando foi atingido por disparos e perdeu o controle. Segundo a versão inicial das autoridades, o motociclista foi alvejados com dois tiros, mas a versão ainda está sendo confirmada, pois não foram encontradas marcas de disparos no corpo, segundo alguns familiares.As informações estão sendo confirmadas.

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Quando trafegava pelo km 89, Rodrigo não conseguiu segurar a moto e bateu contra a barreira de proteção metálica da rodovia, após possíveis disparos efetuados por desconhecidos. Quando o socorro chegou, já era tarde. Rodrigo morreu no local.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e localização e apreensão de veículo, na Seccional de Limeira. A principal linha de investigação é latrocínio - roubo seguido de morte.

Quem era Rodrigo 

Natural de Valinhos, Rodrigo tinha uma filha. Nas redes sociais ele postava sempre fotos com a moto e na academia. 

A notícia da morte caiu como bomba entre amigos e familiares. Uma testemunha disse à polícia que conversou com Rodrigo em um evento em Limeira horas antes. Ele provavelmente voltava pra casa em Valinhos.

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