Com o tema "Aqui, o cinema acontece", a edição deste ano pretende aproximar a população dos realizadores locais e destacar a produção cinematográfica do interior paulista. As atividades serão realizadas no Sesc Piracicaba, Biblioteca Municipal, Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), Escola Municipal Taufic Dumit e Barracão 14, no Engenho Central.

A 3ª Semana de Cinema Leonardo Villar começa neste fim de semana em Piracicaba, com uma programação gratuita voltada à valorização do audiovisual produzido no município. Entre os dias 25 e 31 de julho, o público poderá participar de oficinas, palestras, mostras e exibições de filmes em diferentes espaços da cidade.

A programação da 3ª Semana de Cinema Leonardo Villar começa neste sábado (25) e domingo (26), das 15h às 18h, no Sesc Piracicaba, com a Oficina de Maquiagem e Caracterização de Efeitos Especiais. Na segunda-feira (27), das 19h às 22h, o Anfiteatro da Biblioteca Municipal recebe a exibição do filme De Tudo Que Eu Poderia Te Deixar, dirigido por Beto Oliveira. Na terça-feira (28), das 19h às 21h, o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) sedia a Palestra de Continuidade Cinematográfica. Na quarta-feira (29), o Barracão 14, no Engenho Central, recebe a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens, reunindo produções locais. Na quinta-feira (30), o mesmo espaço será palco da Mostra Não Competitiva, com filmes convidados. O encerramento acontece na sexta-feira (31), com a cerimônia de premiação da Mostra Competitiva e a exibição do filme de encerramento do evento.

Realizada pelo coletivo cultural Cena 14, a Semana Leonardo Villar busca ampliar o acesso da população ao cinema produzido em Piracicaba e incentivar a formação de novos públicos. Segundo Laura Castralli, responsável pela comunicação do coletivo, a proposta é mostrar que a cidade possui uma produção audiovisual ativa e aproximar o público dos realizadores. Todas as atividades são gratuitas. Para participar das oficinas, os interessados devem realizar inscrição pelo formulário disponível no link da bio do Instagram do Cena 14. Caso ainda haja vagas, também será possível participar presencialmente, por ordem de chegada.

A Semana de Cinema Leonardo Villar foi criada pela Lei Municipal nº 10.000/2023, de autoria da vereadora Silvia Morales, e homenageia o ator piracicabano Leonardo Villar, nascido em 25 de julho de 1923. Reconhecido como um dos grandes nomes do cinema brasileiro, o artista ficou marcado pelo protagonismo em O Pagador de Promessas, filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.