O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou nesta terça-feira (21) a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de três anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo.

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A principal mudança é que boa parte do comércio só poderá funcionar em feriados se houver um acordo firmado entre sindicatos de trabalhadores e empregadores, por meio de uma Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Com isso, a decisão de abrir as portas deixa de depender apenas do empregador.