O crime está sendo investigado pela Polícia Civil e até agora ninguém foi preso. Tudo começou com uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Rubens Andielli.

A madrugada deste domingo (19) terminou em tragédia em Leme., na região de Piracicaba. A adolescente Maria Luiza Lima da Silva, de 17 anos, foi morta a tiros em uma área de mata no Jardim Alto da Glória.

Quando a PM chegou, encontrou Maria Luiza caída a poucos metros da casa, dentro do mato.

No imóvel morava um rapaz de 22 anos que namorava a vítima há cerca de 6 meses. Ele foi levado para a delegacia. Em depoimento, o jovem contou que os dois estavam no quintal. Maria Luiza estava dentro de um carro na garagem e ele do lado de fora.

Foi quando ele disse que ouviu os tiros e viu dois homens na frente do portão. Um deles, segundo ele, apontou a arma pelo vão e começou a atirar.Desesperado, ele correu para os fundos da casa. Maria Luiza teria saído do carro e tentado fugir correndo em direção à mata.