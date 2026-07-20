20 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Adolescente é morta a tiros por desconhecidos em área de mata

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Maria Luiza Lima da Silva foi morta no jardim Alto da Glória.
Maria Luiza Lima da Silva foi morta no jardim Alto da Glória.

  A madrugada deste domingo (19) terminou em tragédia em Leme., na região de Piracicaba. A adolescente Maria Luiza Lima da Silva, de 17 anos, foi morta a tiros em uma área de mata no Jardim Alto da Glória.

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O crime está sendo investigado pela Polícia Civil e até agora ninguém foi preso. Tudo começou com uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Rubens Andielli. 

Quando a PM chegou, encontrou Maria Luiza caída a poucos metros da casa, dentro do mato.

No imóvel morava um rapaz de 22 anos que namorava a vítima há cerca de 6 meses. Ele foi levado para a delegacia. Em depoimento, o jovem contou que os dois estavam no quintal. Maria Luiza estava dentro de um carro na garagem e ele do lado de fora. 

Foi quando ele disse que ouviu os tiros e viu dois homens na frente do portão. Um deles, segundo ele, apontou a arma pelo vão e começou a atirar.Desesperado, ele correu para os fundos da casa. Maria Luiza teria saído do carro e tentado fugir correndo em direção à mata. 

A adolescente foi vista pela última vez agachada perto de um ônibus. Minutos depois, o corpo foi localizado no mesmo local.

Durante a ação, os policiais ainda encontraram uma motocicleta com queixa de furto na residência.

Investigação 

A Polícia Científica fez a perícia no local, depois o corpo foi levado ao IML. A Polícia Civil segue apurando quem matou Maria Luiza e qual foi a motivação. A linha de investigação principal ainda não foi divulgada.

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