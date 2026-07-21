O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ampliou a lista de doenças que garantem acesso ao benefício por incapacidade temporária sem a exigência da carência mínima de 12 contribuições mensais. Com a mudança, trabalhadores diagnosticados com acidente vascular encefálico (AVE) agudo e abdome agudo cirúrgico passam a ter direito de solicitar o auxílio-doença mesmo que ainda não tenham completado um ano de recolhimentos à Previdência.

A atualização busca oferecer proteção mais rápida a segurados que enfrentam problemas de saúde graves e precisam interromper as atividades profissionais de forma imediata. Apesar da flexibilização da carência, o benefício continua dependendo da comprovação de que a doença realmente impede o exercício do trabalho e do cumprimento das demais exigências previstas pelo INSS.

Atualmente, a lista reúne 17 doenças consideradas de maior gravidade, nas quais a carência deixa de ser exigida para a análise do pedido.