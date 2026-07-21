Uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (21) pelo instituto Real Time Big Data aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em situação de empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), em simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

O levantamento mostra Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, mas atrás de Ronaldo Caiado. Em ambos os casos, porém, a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que caracteriza empate técnico.

Cenários de segundo turno

Na disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 42%. Os votos em branco e nulos somam 8%, e 5% dos entrevistados disseram estar indecisos ou preferiram não responder.