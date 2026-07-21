Uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (21) pelo instituto Real Time Big Data aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em situação de empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), em simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.
O levantamento mostra Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, mas atrás de Ronaldo Caiado. Em ambos os casos, porém, a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que caracteriza empate técnico.
Cenários de segundo turno
Na disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 42%. Os votos em branco e nulos somam 8%, e 5% dos entrevistados disseram estar indecisos ou preferiram não responder.
Já no cenário com Ronaldo Caiado, o ex-governador de Goiás aparece com 44%, contra 43% do presidente. Também nesse caso, os votos brancos e nulos representam 8%, enquanto os indecisos chegam a 5%.
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Lula mantém vantagem sobre outros adversários
Nas demais simulações realizadas pelo instituto, Lula aparece em vantagem.
Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente registra 44%, enquanto Zema alcança 38% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos representam 11%, e os indecisos, 7%.
Em outro cenário, diante de Renan Santos, do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula marca 44%, contra 35% do adversário. Nesse levantamento, 11% declararam voto branco ou nulo, enquanto 10% disseram não saber ou preferiram não responder.
Comparação com a pesquisa anterior
Na comparação com o levantamento divulgado em junho, Lula manteve o mesmo índice de 45% no cenário contra Flávio Bolsonaro. Já o senador passou de 40% para 42%, crescimento que permanece dentro da margem de erro.
Como foi realizada a pesquisa?
A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores presencialmente entre os dias 18 e 20 de julho. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05864/2026.