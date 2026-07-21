Pequenos empreendedores que queiram melhorar a divulgação dos produtos e conquistar mais clientes terão uma oportunidade especial em Piracicaba. O Sebrae-SP está com inscrições abertas para uma oficina gratuita voltada à preparação das vendas para o Dia dos Pais.
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Com o tema “Inove no Design com Canva IA”, o encontro promete mostrar, na prática, como criar artes mais atrativas, produzir conteúdos de impacto e aproveitar os recursos da inteligência artificial para fortalecer a presença digital dos negócios.
A oficina acontece nesta terça-feira, dia 22, a partir das 18h30, na avenida Rui Barbosa, 132, Vila Rezende em Piracicaba. Durante a atividade, os participantes vão conhecer ferramentas que ajudam a melhorar a apresentação dos produtos, criar materiais de divulgação e desenvolver estratégias para chamar a atenção dos consumidores.
O encontro será conduzido por Bruno Fermino, analista de negócios do Sebrae-SP, que destaca a importância de aproveitar datas comemorativas para movimentar o comércio.
“Criar promoções, chegar a mais clientes, destacar a marca e vender mais são estratégias essenciais para os pequenos comerciantes. A oficina será uma oportunidade prática de aprender a criar conteúdo visual profissional com a IA, de forma simples e aplicada”, explica.
A iniciativa busca aproximar os empreendedores das novas tecnologias e mostrar que recursos digitais podem ser grandes aliados para quem quer inovar, divulgar melhor seus produtos e ampliar os resultados.
Para participar, é necessário que o interessado tenha CNPJ ativo. As vagas são limitadas e as inscrições são pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38794892.