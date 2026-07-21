O velório será realizado no Velório da Saudade, com atendimento aos familiares e amigos na sala 6, a partir das 11h. O sepultamento está marcado para às 17h.

Faleceu na madrugada desta terça-feira (21) Elza Maria Chil Bandeira, mãe do vereador de Piracicaba André Bandeira.

Familiares, amigos e pessoas próximas devem prestar as últimas homenagens durante a despedida.

Em suas redes sociais, André Bandeira escreveu: "Hoje minha mãe descansou. Combateu inúmeros combates e nos deu uma lição de amor, perseverança, fé e força! Obrigado por tudo mãe! Devo a minha vida à senhora!"

Elza Maria Chil Bandeira era mãe de André Bandeira, vereador de Piracicaba conhecido pela atuação em defesa da inclusão, acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência.