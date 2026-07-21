21 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DESPEDIDA

Mãe do vereador André Bandeira morre aos 81 anos

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação: Instagram/@bandeira.andre
Elza Maria Chil Bandeira deixa familiares e amigos; velório será realizado nesta terça-feira no Velório da Saudade.
Elza Maria Chil Bandeira deixa familiares e amigos; velório será realizado nesta terça-feira no Velório da Saudade.

Faleceu na madrugada desta terça-feira (21) Elza Maria Chil Bandeira, mãe do vereador de Piracicaba André Bandeira.

VEJA MAIS :

O velório será realizado no Velório da Saudade, com atendimento aos familiares e amigos na sala 6, a partir das 11h. O sepultamento está marcado para às 17h.

Familiares, amigos e pessoas próximas devem prestar as últimas homenagens durante a despedida.

Em suas redes sociais, André Bandeira escreveu: "Hoje minha mãe descansou. Combateu inúmeros combates e nos deu uma lição de amor, perseverança, fé e força! Obrigado por tudo mãe! Devo a minha vida à senhora!"

Elza Maria Chil Bandeira era mãe de André Bandeira, vereador de Piracicaba conhecido pela atuação em defesa da inclusão, acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários