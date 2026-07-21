O sábado (18) foi de muito trabalho, esperança e contato com a natureza no bairro Mário Dedini. Durante a programação do Dia de Cooperar (Dia C), as primeiras mudas de hortaliças foram plantadas na horta comunitária que está sendo implantada ao lado do CRAS Mário Dedini.
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A iniciativa integra o Programa de Inclusão Produtiva, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, e aposta no modelo de cooperativa para incentivar a geração de renda entre pessoas atendidas pelos serviços socioassistenciais do município.
As primeiras mudas, de couve e alface, foram doadas pela Coplacana e representam o início de um projeto que promete transformar o espaço em uma importante fonte de produção de alimentos e oportunidades. Até o fim do ano, a expectativa é que a horta receba cerca de 30 mil mudas de diferentes espécies, com uma média de 6 mil unidades por mês.
Nas próximas semanas, a estrutura será ampliada com a instalação de um sistema de irrigação e de um reservatório de água, garantindo as condições necessárias para o desenvolvimento da produção.
Mais do que cultivar hortaliças, a proposta é fortalecer o espírito de cooperação, promover inclusão social e oferecer novas possibilidades de autonomia financeira às famílias participantes. A ação também reforça a importância da sustentabilidade e do trabalho coletivo na construção de comunidades mais fortes e resilientes.
Para Fábio Clemente, 44, que integra a cooperativa da horta, o projeto vai além do cultivo de alimentos. “É gratificante plantar, acompanhar o crescimento das hortaliças e saber que elas vão alimentar outras pessoas”, afirmou.
A também cooperada Maria Laura Silva Pinto, 25, destacou que participar da iniciativa representa uma oportunidade de aprendizado e de contato com a natureza. “Gosto de plantas e essa é uma oportunidade de aprender algo novo que vou poder levar para o resto da vida”, disse.
Segundo o secretário municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, a implantação da horta comunitária está alinhada a uma das principais prioridades da administração municipal: ampliar as oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social. "Nosso objetivo é oferecer condições para que essas pessoas possam reconstruir suas vidas por meio do trabalho e da geração de renda. Hoje, Piracicaba possui cerca de 36 mil famílias, o equivalente a aproximadamente 88 mil pessoas, em situação de vulnerabilidade. Queremos criar oportunidades para que elas possam voltar a estudar, ingressar no mercado de trabalho e conquistar autonomia", destacou o secretário.
A analista de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Coplacana, Andrea Pavani, ressaltou que o apoio à implantação da horta comunitária reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das comunidades. Segundo ela, a iniciativa traduz os princípios do cooperativismo ao promover ações que geram impacto social positivo. "Quando soubemos da implantação da horta, entendemos que era uma iniciativa muito valiosa para a comunidade e prontamente decidimos apoiá-la. Essa ação traduz o propósito do Dia de Cooperar, um movimento nacional de voluntariado e responsabilidade social inspirado no sétimo princípio do cooperativismo, que incentiva o interesse pela comunidade e mobiliza cooperativas em iniciativas nas áreas social, ambiental, educacional e de saúde", afirmou.
Além do plantio das primeiras mudas, o Dia de Cooperar (Dia C) ofereceu uma série de serviços gratuitos à população, reunindo famílias da região em uma manhã de integração, cidadania e solidariedade. A programação contou com orientações de saúde, atendimentos de cidadania, atividades recreativas para crianças e ações de educação ambiental.
Promovido pela Coplacana, o Dia C foi realizado em parceria com Sicredi Dexis, Sicoob Cocre, Uniodonto e Unimed Piracicaba, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e de empresas do setor do agronegócio. A iniciativa reforçou o compromisso do cooperativismo com o desenvolvimento social, a sustentabilidade e o fortalecimento das comunidades por meio de ações de voluntariado e responsabilidade social.