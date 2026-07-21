A iniciativa integra o Programa de Inclusão Produtiva, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, e aposta no modelo de cooperativa para incentivar a geração de renda entre pessoas atendidas pelos serviços socioassistenciais do município.

O sábado (18) foi de muito trabalho, esperança e contato com a natureza no bairro Mário Dedini. Durante a programação do Dia de Cooperar (Dia C), as primeiras mudas de hortaliças foram plantadas na horta comunitária que está sendo implantada ao lado do CRAS Mário Dedini.

As primeiras mudas, de couve e alface, foram doadas pela Coplacana e representam o início de um projeto que promete transformar o espaço em uma importante fonte de produção de alimentos e oportunidades. Até o fim do ano, a expectativa é que a horta receba cerca de 30 mil mudas de diferentes espécies, com uma média de 6 mil unidades por mês.

Nas próximas semanas, a estrutura será ampliada com a instalação de um sistema de irrigação e de um reservatório de água, garantindo as condições necessárias para o desenvolvimento da produção.

Mais do que cultivar hortaliças, a proposta é fortalecer o espírito de cooperação, promover inclusão social e oferecer novas possibilidades de autonomia financeira às famílias participantes. A ação também reforça a importância da sustentabilidade e do trabalho coletivo na construção de comunidades mais fortes e resilientes.