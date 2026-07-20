O Brasil terá um eleitorado maior nas próximas eleições. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.745.463 brasileiros estarão aptos a votar no pleito de outubro, um aumento de cerca de 2,3 milhões de pessoas em comparação com 2022.
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O crescimento, de 1,46%, mostra uma mudança no perfil do eleitorado brasileiro, com destaque para o avanço da participação de algumas regiões, o aumento do número de brasileiros vivendo no exterior e a maior presença de eleitores com mais de 60 anos.
Norte registra maior crescimento
Entre as regiões do país, o Norte foi o que apresentou o maior avanço proporcional. O número de eleitores passou de 12,5 milhões em 2022 para 13,1 milhões neste ano, uma alta de 4,37%.
O resultado representa a entrada de mais de 548 mil novos eleitores no cadastro da região.
Voto no exterior cresce mais de 30%
Outro dado que chama atenção é o aumento do eleitorado brasileiro que vive fora do país. O número passou de 697 mil para 918 mil pessoas, crescimento de 31,82%.
Quem está no exterior participa apenas da escolha para presidente da República.
Mulheres seguem maioria entre os eleitores
As mulheres continuam sendo maioria no eleitorado nacional. Elas representam 52,84% dos brasileiros aptos a votar, com 83,8 milhões de eleitoras cadastradas.
O número mantém a tendência observada nas últimas eleições, quando as mulheres também eram maioria no cadastro eleitoral.
Eleitorado mais velho cresce
Os dados mostram ainda uma mudança na faixa etária dos eleitores. O grupo com mais de 60 anos ganhou mais de 4,5 milhões de pessoas e passou a representar 23,6% do eleitorado brasileiro.
A faixa entre 40 e 44 anos concentra o maior número de eleitores, com quase 16 milhões de pessoas.
Jovens participam menos
Na outra ponta, houve redução entre os eleitores mais jovens. A quantidade de pessoas entre 21 e 34 anos caiu de 43,8 milhões para 41 milhões.
Também houve queda entre os eleitores de 18 anos ou menos, que passaram de 4,1 milhões em 2022 para cerca de 3,5 milhões neste ano.
Eleições acontecem em outubro
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, quando os brasileiros irão escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.
Caso seja necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 25 de outubro para as disputas de presidente e governador que não forem definidas na primeira votação.
Com um eleitorado maior e um perfil em transformação, as eleições deste ano refletem mudanças demográficas que ajudam a contar um pouco da nova fotografia política do país.