O Brasil terá um eleitorado maior nas próximas eleições. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.745.463 brasileiros estarão aptos a votar no pleito de outubro, um aumento de cerca de 2,3 milhões de pessoas em comparação com 2022.

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O crescimento, de 1,46%, mostra uma mudança no perfil do eleitorado brasileiro, com destaque para o avanço da participação de algumas regiões, o aumento do número de brasileiros vivendo no exterior e a maior presença de eleitores com mais de 60 anos.