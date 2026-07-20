Em 20 de julho de 1969, a humanidade viveu um de seus momentos mais históricos com a chegada do homem à Lua. Na data, o astronauta Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a caminhar na superfície lunar durante a missão Apollo 11, um marco que revolucionou a exploração espacial e abriu caminho para novas pesquisas científicas.
A missão havia começado quatro dias antes, em 16 de julho, quando Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins decolaram dos Estados Unidos a bordo da Apollo 11. Enquanto Collins permaneceu em órbita da Lua, Armstrong e Aldrin pousaram com o módulo lunar Eagle e realizaram a primeira caminhada no satélite natural da Terra.
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Ao dar o primeiro passo, Armstrong pronunciou a frase que ficou conhecida em todo o mundo: "Este é um pequeno passo para um homem; um salto gigantesco para a humanidade". Durante cerca de duas horas e meia fora da nave, os astronautas coletaram rochas e amostras do solo lunar, fizeram experimentos científicos, registraram imagens e fincaram a bandeira dos Estados Unidos.
A tripulação retornou à Terra em segurança no dia 24 de julho e foi recebida como heroína. Além do impacto simbólico, a Apollo 11 impulsionou avanços tecnológicos e científicos que influenciaram áreas como telecomunicações, informática e engenharia, além de inspirar novas missões espaciais.
Mesmo décadas depois, algumas teorias da conspiração passaram a questionar a autenticidade da chegada à Lua. No entanto, as alegações foram refutadas por evidências científicas, registros da missão e pelas amostras de rochas lunares trazidas pelos astronautas, mantendo a Apollo 11 como um dos maiores feitos da história da humanidade.
Hoje, mais de cinco décadas após o pouso histórico, a conquista continua inspirando a exploração espacial. Programas como o Artemis, da NASA, têm o objetivo de levar astronautas novamente à Lua e preparar futuras missões tripuladas a Marte.