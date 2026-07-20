Um sinal diferente no corpo pode ser um aviso importante, e, quando o assunto é câncer colorretal, o tempo pode fazer diferença. Mesmo sabendo que sintomas como sangue nas fezes e mudanças no funcionamento do intestino por mais de um mês podem indicar algo sério, muitos brasileiros ainda deixam para depois a procura por um médico.

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