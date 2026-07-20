20 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Briga em festa termina com homem baleado e morto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O homem foi socorrido, mas morreu no hospital.
O homem foi socorrido, mas morreu no hospital.

  A noite de sábado (19) terminou em tragédia na Praça Central de Mombuca, na região de Piracicaba. Um homem morreu após ser baleado pela Polícia Militar durante uma briga com arma branca.

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A ocorrência aconteceu durante uma festa pública na cidade. Policiais do 10º BPM/I foram acionados via COPOM para averiguar uma atitude suspeita no local.

Ao chegar, os PMs se depararam com dois homens brigando. Um deles estava armado com uma faca e avançou contra o outro.

Diante do risco iminente à vida da vítima, um policial efetuou disparos de arma de fogo em legítima defesa de terceiros. 

Os tiros cessaram a agressão na hora.

Socorro e óbito 

O homem ferido foi socorrido com urgência e levado para a Santa Casa de Capivari. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu.

A faca usada na briga foi apreendida pela PM.

Perícia e delegacia 

O local foi isolado para perícia. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Piracicaba, onde foram adotadas as medidas de Polícia Judiciária.

O caso segue sendo apurado.

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