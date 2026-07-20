A noite de sábado (19) terminou em tragédia na Praça Central de Mombuca, na região de Piracicaba. Um homem morreu após ser baleado pela Polícia Militar durante uma briga com arma branca.

LEIA MAIS

A ocorrência aconteceu durante uma festa pública na cidade. Policiais do 10º BPM/I foram acionados via COPOM para averiguar uma atitude suspeita no local.