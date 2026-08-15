A madrugada deste sábado, dia 15, terminou em tragédia no Jardim Glória, em Piracicaba.Um homem foi encontrado morto dentro de um Volkswagen Voyage prata na Rua Tomé de Souza. Segundo a polícia, tudo indica que a vítima foi baleada ainda dentro do veículo.

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Moradores escutaram os disparos e chamaram a polícia. Quando o SAMU chegou, já era tarde. Os médicos só puderam constatar o óbito.