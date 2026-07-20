Um novo ciclone deve mudar o cenário do tempo em parte do Brasil ao longo desta semana. A formação do sistema entre segunda-feira (20) e terça-feira (21) dará força a uma frente fria que promete espalhar chuva intensa, trovoadas e rajadas de vento por diferentes regiões do país, com acumulados que podem atingir até 200 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul.
Os maiores impactos são esperados inicialmente na Região Sul, mas a instabilidade também deve avançar para Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo nos dias seguintes. A previsão indica risco de temporais localizados e possibilidade de transtornos causados pelo grande volume de água em curto período.
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Chuva ganha força e avança para novos estados
A mudança nas condições do tempo começa com a formação de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Sul do Brasil. À medida que esse sistema evolui para um ciclone, a atmosfera fica mais instável, favorecendo o desenvolvimento de nuvens carregadas e tempestades.
Ainda na segunda-feira, a chuva mais intensa deve atingir o Rio Grande do Sul, principalmente acompanhada de raios e trovoadas. Na terça-feira, as áreas de instabilidade se espalham pelo norte do estado e avançam em direção a Santa Catarina, alcançando o sudoeste do Paraná durante a noite.
Na quarta-feira (22), o ciclone já estará deslocado em direção ao oceano, mas continuará impulsionando uma frente fria sobre o Centro-Sul do país. Com isso, a chuva chega a Mato Grosso do Sul e também alcança áreas do interior paulista, mantendo o risco de temporais em algumas localidades.
Volumes elevados acendem alerta
Os modelos meteorológicos apontam que a faixa entre Passo Fundo, Cruz Alta e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, pode registrar os maiores acumulados do episódio, com volumes próximos de 200 milímetros até quarta-feira. Em outras regiões gaúchas, incluindo Porto Alegre, a previsão varia entre 30 e 110 milímetros.
Em Santa Catarina, a chuva mais expressiva deve se concentrar no oeste do estado, onde os acumulados podem alcançar 90 milímetros. Já no Paraná, os maiores volumes são esperados para o sudoeste, enquanto o restante do estado deve registrar precipitações menos intensas.
No Mato Grosso do Sul, apesar da passagem mais rápida da frente fria, ainda há possibilidade de temporais isolados. Em São Paulo, as maiores quantidades de chuva devem ocorrer nas regiões de Presidente Prudente e Ourinhos, onde os acumulados podem chegar a cerca de 20 milímetros até o fim de quarta-feira.