Os maiores impactos são esperados inicialmente na Região Sul, mas a instabilidade também deve avançar para Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo nos dias seguintes. A previsão indica risco de temporais localizados e possibilidade de transtornos causados pelo grande volume de água em curto período.

Um novo ciclone deve mudar o cenário do tempo em parte do Brasil ao longo desta semana. A formação do sistema entre segunda-feira (20) e terça-feira (21) dará força a uma frente fria que promete espalhar chuva intensa, trovoadas e rajadas de vento por diferentes regiões do país, com acumulados que podem atingir até 200 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul.

A mudança nas condições do tempo começa com a formação de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Sul do Brasil. À medida que esse sistema evolui para um ciclone, a atmosfera fica mais instável, favorecendo o desenvolvimento de nuvens carregadas e tempestades.

Ainda na segunda-feira, a chuva mais intensa deve atingir o Rio Grande do Sul, principalmente acompanhada de raios e trovoadas. Na terça-feira, as áreas de instabilidade se espalham pelo norte do estado e avançam em direção a Santa Catarina, alcançando o sudoeste do Paraná durante a noite.

Na quarta-feira (22), o ciclone já estará deslocado em direção ao oceano, mas continuará impulsionando uma frente fria sobre o Centro-Sul do país. Com isso, a chuva chega a Mato Grosso do Sul e também alcança áreas do interior paulista, mantendo o risco de temporais em algumas localidades.

Volumes elevados acendem alerta