Muita gente conhece o Dia das Mães e o Dia dos Pais, mas nem todos sabem que os avós também têm uma data dedicada a eles no calendário. Celebrado em 26 de julho, o Dia dos Avós homenageia quem costuma desempenhar um papel essencial na vida das famílias, seja transmitindo histórias e valores ou oferecendo apoio na criação dos netos.
A data tem origem na tradição cristã e, ao longo dos anos, ganhou um significado ainda mais amplo. Além da homenagem religiosa, passou a simbolizar o reconhecimento da contribuição dos avós para o desenvolvimento das crianças, o equilíbrio das famílias e o bem-estar dos idosos.
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Uma homenagem que atravessou séculos
A escolha do dia 26 de julho está ligada a São Joaquim e Santa Ana, reconhecidos pela tradição cristã como os pais de Maria e avós de Jesus. Embora seus nomes não apareçam nos textos bíblicos, a devoção aos dois santos existe desde os primeiros séculos do cristianismo e foi consolidada pela Igreja ao longo da história.
A celebração dos avós foi oficializada pela Igreja Católica no século XIX, durante o pontificado de Leão XIII. Já a definição do dia 26 de julho como data oficial ocorreu posteriormente, por decisão do papa Paulo VI, consolidando a homenagem que hoje é conhecida em diversos países.
A valorização dos avós também ganhou força graças ao trabalho da portuguesa Ana Elisa do Couto, conhecida como Dona Aninhas. A partir da década de 1980, ela percorreu diferentes países incentivando campanhas para destacar a importância dos avós e ampliar o reconhecimento da data em várias partes do mundo.
Muito além da comemoração
Hoje, o Dia dos Avós é celebrado em países como Brasil, Portugal, Espanha, Paraguai, Guatemala, Panamá e República Dominicana. Em outras nações, como Estados Unidos, Itália, Austrália, México e Polônia, a homenagem acontece em datas diferentes, respeitando tradições locais.
Independentemente do calendário, o principal objetivo da comemoração é incentivar momentos de convivência entre gerações. Reuniões em família, mensagens de carinho, visitas e pequenas homenagens costumam marcar a ocasião, reforçando a importância dos vínculos afetivos.
Além do aspecto emocional, os avós exercem um papel cada vez mais relevante no cotidiano das famílias. Muitos ajudam a cuidar dos netos enquanto os pais trabalham, acompanham a rotina escolar e oferecem suporte em momentos de dificuldade. Estudos recentes também apontam que essa convivência beneficia os próprios idosos, contribuindo para a saúde física, a memória e o bem-estar psicológico, ao mesmo tempo em que fortalece o desenvolvimento emocional das crianças e preserva tradições passadas de geração em geração.