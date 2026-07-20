A data tem origem na tradição cristã e, ao longo dos anos, ganhou um significado ainda mais amplo. Além da homenagem religiosa, passou a simbolizar o reconhecimento da contribuição dos avós para o desenvolvimento das crianças, o equilíbrio das famílias e o bem-estar dos idosos.

Muita gente conhece o Dia das Mães e o Dia dos Pais, mas nem todos sabem que os avós também têm uma data dedicada a eles no calendário. Celebrado em 26 de julho, o Dia dos Avós homenageia quem costuma desempenhar um papel essencial na vida das famílias, seja transmitindo histórias e valores ou oferecendo apoio na criação dos netos.

A escolha do dia 26 de julho está ligada a São Joaquim e Santa Ana, reconhecidos pela tradição cristã como os pais de Maria e avós de Jesus. Embora seus nomes não apareçam nos textos bíblicos, a devoção aos dois santos existe desde os primeiros séculos do cristianismo e foi consolidada pela Igreja ao longo da história.

A celebração dos avós foi oficializada pela Igreja Católica no século XIX, durante o pontificado de Leão XIII. Já a definição do dia 26 de julho como data oficial ocorreu posteriormente, por decisão do papa Paulo VI, consolidando a homenagem que hoje é conhecida em diversos países.

A valorização dos avós também ganhou força graças ao trabalho da portuguesa Ana Elisa do Couto, conhecida como Dona Aninhas. A partir da década de 1980, ela percorreu diferentes países incentivando campanhas para destacar a importância dos avós e ampliar o reconhecimento da data em várias partes do mundo.

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