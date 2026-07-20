Quem já sabe que estará fora da cidade onde vota durante as Eleições 2026 precisa ficar atento ao calendário da Justiça Eleitoral. A partir desta segunda-feira (20), está aberto o período para solicitar o voto em trânsito, modalidade que permite participar da eleição em outro município sem alterar o domicílio eleitoral.

O prazo segue até 20 de agosto. O pedido pode ser realizado pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral para quem possui biometria cadastrada, ou diretamente em um cartório eleitoral, mediante apresentação de um documento oficial com foto. Durante esse período, também é possível modificar ou cancelar a solicitação.

A opção estará disponível nas capitais e em municípios com mais de 100 mil eleitores definidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), responsáveis por divulgar a lista dos locais habilitados para receber eleitores nessa modalidade.