Quem já sabe que estará fora da cidade onde vota durante as Eleições 2026 precisa ficar atento ao calendário da Justiça Eleitoral. A partir desta segunda-feira (20), está aberto o período para solicitar o voto em trânsito, modalidade que permite participar da eleição em outro município sem alterar o domicílio eleitoral.
O prazo segue até 20 de agosto. O pedido pode ser realizado pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral para quem possui biometria cadastrada, ou diretamente em um cartório eleitoral, mediante apresentação de um documento oficial com foto. Durante esse período, também é possível modificar ou cancelar a solicitação.
A opção estará disponível nas capitais e em municípios com mais de 100 mil eleitores definidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), responsáveis por divulgar a lista dos locais habilitados para receber eleitores nessa modalidade.
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Quem pode votar em outra cidade?
O voto em trânsito foi criado para atender eleitores que estarão viajando no período das eleições e não poderão comparecer à seção onde estão inscritos. Após o encerramento do pleito, o cadastro eleitoral retorna automaticamente para o local de origem, sem necessidade de solicitar uma nova transferência.
As opções de votação variam conforme o destino do eleitor. Quem permanecer dentro do mesmo estado poderá votar para todos os cargos em disputa: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Já quem estiver em outro estado poderá participar apenas da eleição para presidente da República. Além disso, o eleitor pode indicar cidades diferentes para votar no primeiro e no segundo turno, caso tenha viagens programadas para datas distintas.
O que acontece se o eleitor faltar?
Brasileiros com título eleitoral registrado no exterior que estiverem no Brasil durante as eleições também podem solicitar o voto em trânsito, desde que façam o pedido dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.
Quem solicitar a mudança temporária do local de votação e, ainda assim, não comparecer às urnas deverá justificar a ausência. A obrigação permanece mesmo que o eleitor esteja, no dia da eleição, na cidade onde mantém seu domicílio eleitoral.
A recomendação é não deixar a solicitação para os últimos dias, já que o prazo termina em 20 de agosto. Depois dessa data, não será mais possível pedir, alterar ou cancelar o voto em trânsito para as Eleições 2026.