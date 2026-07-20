Moradores de Piracicaba e de outras cidades da região terão uma opção gratuita de lazer no próximo domingo (26). Americana recebe um encontro de carros antigos que deve reunir entre 250 e 300 veículos clássicos, nacionais e importados, em uma exposição aberta ao público. O evento acontece das 10h às 14h, no estacionamento do Americana Shopping, e terá modelos com mais de 25 anos de fabricação, incluindo Fusca, Kombi, Brasília, Variant, TL, Opala, Chevette e antigos veículos da Fiat, além de outros automóveis que marcaram diferentes épocas da indústria automobilística.

Além da exposição, os visitantes poderão conversar com os proprietários dos veículos, fotografar os modelos e visitar um mercado de antiguidades com miniaturas, peças e souvenirs ligados ao antigomobilismo. Antes da abertura do encontro, os participantes farão um comboio até Americana. A concentração está marcada para as 8h, no km 34 da Rodovia dos Bandeirantes, de onde os veículos seguirão em grupo até o local do evento.

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